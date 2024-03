Bastianini logra su segunda 'pole position' con nueva caída de Marc Márquez

El italiano Enea 'La Bestia' Bastianini (Ducati Desmosedici GP24) logró la segunda 'pole position' de MotoGP al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao, en la que el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) protagonizó su segunda caída de la temporada.



Bastianini, con un tiempo de 1:37.706, se quedó a casi medio segundo del récord del circuito, que estableció el pasado año el propio Marc Márquez al rodar en 1:37.226, si bien este sábado no pudo pasar del octavo puesto con un registro de 1:38.147.



'La Bestia' Bastianini, que consiguió su primera 'pole position' en Austria 2022, estará acompañado en la primera línea por los españoles Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) y Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), mientras que el líder del mundial y vigente campeón del mundo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) se tuvo que conformar con la cuarta plaza a poco más de dos décimas de segundo de su compañero de equipo.



Desde los primeros compases de la primera clasificación se estableció una cerrada pugna por lograr el pase a la segunda clasificación entre los españoles Pedro 'Tiburón' Acosta (Gas Gas RC 16) y el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23), separados en su primera vuelta rápida por apenas 19 milésimas de segundo y con el 'ídolo local' Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP), intentando meterse en ese selecto grupo, en el que también estaba el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP).



Tanto Acosta (1:38.328) como Márquez (1:38.340) mejoraron en su tercera vuelta, la segunda lanzada, para quedarse separados ambos pilotos por escasamente 12 milésimas de segundo y con Aleix Espargaró a 131 milésimas de segundo.



Tras el pertinente paso por sus talleres, todos los pilotos volvieron a saltar a pista y el primero en mejorar fue el portugués Oliveira, que superó a Espargaró, como también Raúl Fernández.



Poco tiempo más tarde Alex Márquez volvió a mejorar su mejor tiempo personal al rodar en 1:38.060 para superar con 5 milésimas de segundo a Acosta cuando quedaba un minuto escaso de la primera clasificación y el 'Tiburón del Puerto de Mazarrón' se salía de la trazada en una de las curvas del trazado.



Al final, fueron Alex Márquez y Pedro Acosta quienes pasaron a la segunda clasificación, por delante de Aleix Espargaró, Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP23), Miguel Oliveira y Raúl Fernández, en tanto que Honda volvía a dejar claro que la evolución de sus nuevos prototipos no es buena y sus pilotos, el español Joan Mir y el italiano Luca Marini, acabaron en las últimas posiciones.



Ya en la segunda clasificación 'Pecco' Bagnaia fue de los primeros en salir a pista con el claro objetivo de intentar rodar en solitario, mientras Alex Márquez y Pedro Acosta se lo tomaban con algo más de calma, tras lograr la clasificación, al no tener el mismo número de neumáticos que sus rivales.



Marc Márquez no tardó mucho en ser noticia al irse por los suelos en la curva quince cuando intentaba seguir la estela de Bagnaia y Miller, lo que no le impidió regresar rápidamente su taller para continuar la clasificación con su segunda moto.



Mientras, en pista, 'Pecco' Bagnaia logró su objetivo al colocarse primero (1:37.942), seguido a escasas 4 milésimas de segundo por Jorge Martín, aunque su tiempo fue cancelado poco después por exceder los límites del circuito, con Jack Miller tercero a 90 milésimas de segundo, que pasó a ser segundo.



Bagnaia volvió a salir para hacer su segundo 'time attack' mientras Marc Márquez debía cambiarse de mono de cuero antes de volver a salir a pista cuando apenas seis pilotos tenían un tiempo de clasificación.



Pero la situación cambió drásticamente poco después al pasar a encabezar la tabla de tiempos Jorge Martín (1:37.812), pero superado casi de inmediato por Enea Bastianini (1:37.706) y ya con todos los pilotos en pista para intentar buscar la mejor clasificación posible.



El último intento de vuelta rápida acabó con 'La Bestia' Bastianini como el más rápido, a medio segundo de la 'pole position' de la pasada temporada que protagonizó Marc Márquez, seguido por un Maverick Viñales que en su última vuelta ascendió hasta la segunda posición, con Jorge Martín tercero.



La segunda línea de la formación de salida la ocuparán Bagnaia, Miller y Marco Bezzecchi, con Pedro Acosta, Marc Márquez y Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) en la tercera, y Brad Binder (KTM RC 16), Alex Rins (Yamaha YZR M 1) y Alex Márquez en la cuarta.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es