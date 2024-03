Fallece la actriz Silvia Tortosa a los 77 años

Silvia Tortosa ha muerto este sábado a los 77 años tras una larga lucha contra el cáncer en Barcelona. Ha sido la Unión de Actores y Actrices quien ha comunicado la triste noticia a través de 'Z', el antiguo Twitter. La actriz en 2019 fue intervenida de un cáncer de mama tras encontrarse un bulto en una exploración y desde entonces ha permanecido en un discreto segundo plano.

"Muere Silvia Tortosa a los 77 años. La actriz contaba con una larga carrera profesional en el cine, el teatro y la televisión. Desde la Unión, nuestro más sincero pésame. Descansa en paz compañera" comunicaba la Unión de Actores y Actrices.

Su agencia de representación han enviado un comunicado informando de la triste noticia: "Lamentamos tener que informar que nuestra querida Silvia Tortosa ha fallecido hoy, 23 de marzo, en Barcelona, tras una dura lucha contra el cáncer, que ha llevado con máxima discreción. Queremos transmitir su agradecimiento y cariño a todos sus amigos, seres queridos, admiradores y medios de comunicación, que siempre quisieron y apoyaron a Silvia durante sus 60 años de profesión".

En 2019, ella misma confesaba para la revista Lecturas que "en una autoexploración rutinaria que llevo haciéndome desde que era jovencita me detecté un bulto en el pecho izquierdo. Me faltaba un mes y medio para acudir a la revisión anual. Fue como recibir una bofetada".

La actriz acudió poco tiempo después al plató de 'Sálvame Deluxe' para contar su lucha contra el cáncer y allí desveló que a una de las primeras personas a las que llamó fue a su gran amiga María Teresa Campos para saber qué médicos habían tratado a Terelu Campos.

Sin embargo, a la veterana comunicadora no le comentó que padecía cáncer y aprovechó el espacio para pedirle perdón: "Espero que Teresa me perdone que cuando le pregunté sobre los médicos que trataban a Terelu no le dijera que a mí me habían diagnosticado lo mismo".

