Carolina Marín solventa con claridad su pase a cuartos en Suiza

La onubense Carolina Marín, primera cabeza de serie del Abierto de Suiza de bádminton, se clasificó este jueves con claridad para los cuartos de final, tras derrotar a la taiwanesa Shuo Yun Sung, número 30 del ranking, por 21-11 y 21-14 en 40 minutos.



La onubense controló el juego desde el comienzo y siempre fue por delante en el marcador, que su rival solo pudo ajustar después de los primeros 14 puntos (8-6) del primer set, a los que Marín respondió impecable en los cuatro siguientes (11-6) para lograr una ventaja que no dejó de ir en aumento.



La reacción de la taiwanesa mejoró mucho en el segundo set, que llegó a estar igualado en dos ocasiones (8-8 y 9-9), pero la española no dejó margen a la duda. Llegó a tener una ventaja de 9 puntos (20-11) y se apuntó la victoria después de que su rival salvara tres tantos de partido.



El de este jueves ha sido el quinto enfrentamiento entre Carolina Marín y Sung shuo Yun, a la que la andaluza había derrotado en tres ocasiones anteriores. La última fue la semana pasada en el All England, que la onubense ganó por segunda vez, y previamente lo hizo en sus encuentros el año pasado en Japón y Dinamarca.



La taiwanesa solo ganó a la española en su primer duelo en Canadá en 2022



Marín, tres veces campeona del mundo (2014, 2015 y 2018), seis de Europa (2014, 2016, 2017, 2018, 2021 y 2022) y oro en Río 2016, se medirá en cuartos a la ganadora del duelo entre la surcoreana Kim Ga Eun, sexta clasificada, y la danesa Line Christophersen.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es