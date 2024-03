La operación salida de Semana Santa, el momento con más accidentes de tráfico del período

La Semana Santa es uno de los periodos vacacionales con más desplazamientos en las carreteras españolas. En 2023, se produjeron 16,4 millones de desplazamientos, un 3,8% más que en el mismo periodo de 2022; se trata de la cifra más alta de una operación especial de Semana Santa desde que se tienen registros, según los datos oficiales del Ministerio del Interior.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), la mayoría de los accidentes que se producen durante este período vacacional se concentran en la operación salida, siendo la víspera del Domingo de Ramos la jornada con más colisiones en las carreteras.

Los registros indican que mientras en la operación salida de 2019 concentró 295 accidentes, en 2021 fueron 263 y en 2022 se registraron 270 siniestros; los datos revelan una estabilización en los últimos años: 2.261 en 2022, 2.241 en 2021 y 2.262 en 2019, antes de la pandemia. El número de víctimas también se ha estabilizado, con 3.216 en 2019, 3.003 en 2021 y 3.072 en 2022. Según el Ministerio de Interior, en 2023 descendieron las víctimas mortales, con 34 siniestros respecto a los 44 de 2022.

La accidentalidad repercute directamente sobre la actividad de aseguradoras y compañías del sector legal que se hacen cargo de la gestión posterior de los procesos legales y reclamaciones civiles, como publica Servimedia.

Este es el caso de Calculatuindemnización, compañía del sector 'legaltech' especializada en la gestión online de indemnizaciones vinculadas a accidentes de tráfico, gestionó un total de 163 reclamaciones por accidentes de tráfico durante la Semana Santa de 2023, 30 casos más que en 2022. La compañía señala, además, que en 2023 duplicaron las gestiones de accidentes entre jóvenes de 17 a 25 años.

En concreto, Calculatuindemnización gestionó el doble de casos de jóvenes de entre 17 y 25 años (49) frente a los 25 gestionados en 2022. El segmento de edad de 25 y 35 años también aumentó, de 38 a 48 casos entre 2022 y 2023.

Las cifras reflejan también un número muy elevado de víctimas: solamente en 2022, la cifra ascendió a 3.072 personas (44 víctimas mortales, 208 heridos hospitalizados de diversa consideración y 2.820 heridos que no requirieron ingreso). Se trata de una cifra muy similar a la de 2021, con 3.003 víctimas en total (38 mortales, 227 heridos hospitalizados y 2.738 heridos no hospitalizados) y a la de 2019 con 3.216 (38 fallecidos, 221 heridos hospitalizados y 2.957 heridos no hospitalizados).

INDEMNIZACIONES

“Semana Santa representa uno de los momentos con mayor actividad en la gestión de reclamaciones por accidentes de tráfico, aumentando el promedio indemnizatorio en un 25%, y con un especial impacto en la franja de edad de 17 a 35 años”, explica Víctor Climent, CEO de Calculatuindemnización.

El año pasado, solo por casos de accidentes de tráfico que ocurrieron en Semana Santa, Calculatuindemnización alcanzó una suma superior al medio millón de euros en indemnizaciones, cifra que evidencia el elevado impacto de este periodo vacacional en el sector. La compañía legaltech atendió 163 casos, solo en este periodo, un incremento del 25% sobre el periodo regular.

