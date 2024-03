Veinte aviones militares chinos cruzan la línea divisoria del Estrecho de Taiwán

Un total de 20 aviones militares chinos cruzó la línea divisoria del Estrecho de Taiwán, el número más alto en lo que va de año, informó este jueves el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de la isla.



Las expediciones, realizadas entre las 06.00 hora local del miércoles (22.00 GMT del martes) y las 06.00 del jueves (22.00 GMT del miércoles), tuvieron lugar en el suroeste, sureste y este de la autoproclamada Zona de Identificación Aérea (ADIZ) taiwanesa, señaló la cartera en su último parte diario.



Esta cifra es la más alta desde el pasado 2 de noviembre, cuando otras 20 aeronaves chinas cruzaron la línea media del Estrecho de Taiwán, una frontera no oficial que había sido respetada por Taipéi y Pekín durante décadas.



En total, 32 aviones y cinco barcos de guerra chinos fueron detectados en las inmediaciones de Taiwán entre las 6.00 del miércoles y las 6.00 de este jueves, según el informe diario del MDN.



“Las Fuerzas Armadas de la República de China (Taiwán) han supervisado la situación y han empleado aviones de combate, buques de la Armada y sistemas de misiles costeros en respuesta a las actividades detectadas”, indicó el Ministerio en un comunicado.



El pasado 29 de febrero, el Gobierno chino negó la existencia de una “línea media” que divida el Estrecho de Taiwán, alegando que “existe únicamente una China en el mundo” y que “Taiwán es una parte inalienable del territorio chino”, postura que el Ejecutivo isleño ha rechazado en reiteradas ocasiones.



Pekín y Taipéi habían respetado durante décadas la línea media del estrecho como una demarcación no oficial entre ambos, pero, a raíz de la visita en 2022 a la isla de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, las fuerzas chinas comenzaron a sobrepasarla con cada vez más frecuencia.



De hecho, según cifras oficiales de Taiwán, un total de 101 aviones militares chinos han cruzado la línea divisoria del estrecho o penetrado en la ADIZ taiwanesa en lo que va de marzo, superando las cifras registradas en febrero (97) y enero (59).



Taiwán -donde se retiró el ejército nacionalista chino del Kuomintang tras la derrota a manos de las tropas comunistas en la guerra civil- se ha gobernado de manera autónoma desde 1949, aunque China reclama la soberanía sobre la isla, a la que considera una provincia rebelde para cuya "reunificación" no ha descartado el uso de la fuerza.

