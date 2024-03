Bolaños alaba los estándares éticos contra la corrupción del PSOE frente a los de PP y Vox

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha alabado este miércoles los "estándares éticos" del PSOE contra la corrupción en contraposición a los del PP y Vox que, según ha dicho, "nada tienen que ver".



Bolaños ha resaltado, en respuesta a la diputada de Vox Pepa Millán en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, que el PSOE pide responsabilidades políticas a personas que no están ni mencionadas en una causa judicial y dimisiones como la de la antigua directora de la Guardia Civil porque su marido estaba imputado.



"Eso es lo que hace el partido socialista. ¿Me puede usted decir si eso hace el PP con los que ustedes pactan gobiernos, porque esos son los estándares éticos que aplica el PSOE? Nada que ver con los que aplican la derecha y la ultraderecha", ha recalcado.



Por eso, ha subrayado que no pueden aceptar ninguna lección de ellos en materia de honradez y "mucho menos" de la "ultraderecha", porque en Vox son "casi peores que el PP".



Ha resaltado que mientras que el PSOE va a aprobar este jueves la creación de una comisión de investigación a raíz del caso Koldo sobre la presunta compraventa fraudulenta de mascarillas durante la pandemia, el Tribunal de Cuentas le está reclamando a Vox más de 200.000 euros por "financiación irregular".



También le ha reprochado a Millán que hayan suprimido la oficina de lucha contra el fraude y la corrupción en Baleares y le ha dicho que "por no hacer, ni rellenan las declaraciones de bienes".



Y le ha exigido "un estándar ético algo más alto con sus socios del PP" donde tienen "problemas de corrupción evidentes" y se abstenga de "clasismo" y "amenazas". "A nosotros ustedes no nos amedrentan", ha subrayado.



Tras formular su pregunta, la diputada de Vox ha empezado su segunda intervención advirtiendo a Bolaños sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "los aprendices de tirano no toleran que haya dobles igual de narcisistas que él".



"Jamás ha estado España gobernada por más excelentísimos sin excelencia y más señorías sin señorío por muchos títulos que les den esos sillones", ha dicho Millán, que ha denunciado la "chulería" y las "oscuras prácticas" de los socialistas.



En su opinión, son "muy inquietantes todas las casualidades de los procesos judiciales que afectan al PSOE", porque, según ha dicho, se archivan y los "corruptos sonríen" y "si aún así resultan condenados, les indultan, porque trincar e indultar es la consigna del linaje al que ustedes pertenecen".



Según la portavoz de Vox, el PSOE está "haciendo uso del Estado mediante un sistema de extorsión perfecto que ya solo envidian las mafias".



Durante la sesión de control, el ministro de Presidencia ha cargado también contra el portavoz del PP, Miguel Tellado, y contra la diputada popular Sofía Acedo, por "repartir insidias y calumniar a gente honesta", después de que éstos hayan vuelto a acusar al Ejecutivo de corrupto, tanto por la amnistía como por la supuesta vinculación de la mujer de Pedro Sánchez con la compañía Air Europa, rescatada por el Ejecutivo durante la pandemia.



A Tellado, el ministro le ha recomendado que lea algo, que se lea la ley de amnistía o las conclusiones de la Comisión de Venecia para saber de lo que habla porque la corrupción y el enriquecimiento "están fuera de la ley de amnistía".



En su respuesta a la diputada Sofía Acedo, Bolaños ha criticado que el PP no vaya a apoyar la ley de vivienda cuando "viven en casas que han pagado con dinero defraudado a Hacienda".

