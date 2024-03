Hacienda elevará el mínimo exento del IRPF aunque no haya presupuestos

El Ministerio de Hacienda prevé elevar el mínimo exento del IRPF para garantizar que quienes cobren el salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente fijado en 1.134 euros mensuales, no tengan que pagar el impuesto de la renta a pesar de que no se aprobarán los presupuestos en 2024.



Según han confirmado fuentes de Hacienda, tanto la subida del mínimo exento como el incremento de las reducciones para rentas bajas se van a implementar tal y como estaba previsto, aunque todavía no han desvelado a través de qué vía normativa se hará.



Estos ajustes en el IRPF se anunciaron cuando subió el salario mínimo y estaba previsto incorporarlos a los presupuestos de 2024, pero ante la decisión de no presentar cuentas Hacienda los implementará a través de otra ley.



De hecho, ya cuando se subió el salario mínimo Hacienda aprobó un ajuste en las retenciones, que no se practican para rentas inferiores a 15.876 euros y que se ven reducidas para las rentas por debajo de 22.000 euros brutos.



Estos ajustes, según se apuntó entonces, benefician a 5,2 millones de contribuyentes, que se ahorrarán 1.385 millones de euros en el pago del IRPF en 2024.

