La Semana Santa llega con temperaturas agradables y sin apenas lluvia en los primeros días

La Semana Santa arrancará en Andalucía con temperaturas agradables y escasas precipitaciones, según ha informado este lunes el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino.



El Viernes de Dolores, el Sábado de Pasión y el Domingo de Ramos podrán vivirse en Andalucía con cierta tranquilidad respecto a las precipitaciones y con temperaturas agradables que pueden descender a partir del sábado.



En una conferencia de prensa en Sevilla, el delegado ha explicado que una DANA -masa de aire que se desprende de una corriente muy fría y puede provocar precipitaciones intensas- se aproxima a la península desde principios de esta semana y provocará lluvias el jueves 21 de marzo, aunque finalmente se desviará hacia las Islas Canarias y, previsiblemente, no dejará precipitaciones durante el inicio de la Semana Santa de Andalucía.



El Viernes de Dolores, 22 de marzo, las probabilidades de precipitaciones son bajas y en pocas cantidades, al igual que el Sábado de Pasión, 23 de marzo y el Domingo de Ramos, 24 de marzo.



Aunque el Domingo de Ramos no se esperan precipitaciones, los restos de la DANA que se encontraba en las Islas Canarias se desplazarán hacia Ceuta, lo que podría dejar ciertas lluvias el Lunes Santo. Respecto al Martes y Miércoles Santo las previsiones son más certeras, pues se espera que la DANA desaparezca y con ella el riesgo de nuevas precipitaciones.



Sin embargo, tal y como ha explicado el delegado, una previsión que abarque más allá del Miércoles Santo sería inexacta debido a la desviación de posibilidades de previsión, por lo que, aunque no prevé riesgos en las precipitaciones, la Aemet se ha decantado por esperar unos días para establecer las previsiones para el resto de la semana.



El sureste oriental de Andalucía será la más afectada por el riesgo de precipitaciones, con especial afección en las zonas de costa de Málaga, el sur de Granada y Almería.



Respecto a las temperaturas, pueden descender a partir del Sábado de Pasión, aunque en general se esperan jornadas agradables con 20 grados de media, lo que prosigue el curso habitual de temperaturas del Valle del Guadalquivir.



En cuanto al comportamiento del pasado invierno, el delegado ha informado de que el mes de febrero ha sido el quinto más cálido desde 1961, con una temperatura media de 12,1 grados y una anomalía de más de 2,3 grados respecto al periodo de referencia, que abarca desde 1991 hasta 2020, lo que, según ha afirmado Del Pino, resultan datos “alarmantes” y “preocupantes”.



Sobre las predicciones para la primavera en España, se esperan unas temperaturas superiores a la media que suele ostentar el trimestre de abril, mayo y junio, con especial afección en el extremo norte peninsular, el levante suroeste andaluz, Baleares y Canarias.

