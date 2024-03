El Villarreal tumba al Valencia y sueña con Europa

Un gol de Jorge Cuenca en la segunda parte permitió al Villarreal derrotar al Valencia en el derbi autonómico, prolongar su progresión en la clasificación y mantener abierto el sueño de la clasificación europea para la próxima temporada.



El conjunto de Marcelino García, que suma cuatro victorias consecutivas y nueve jornadas sin perder, fue superior a su rival y sólo la gran actuación de Giorgi Mamardashvili, que incluso paró un penalti a Álex Baena, mantuvo al conjunto valencianista con vida hasta el último instante del encuentro.



El equipo de Rubén Baraja comenzó mejor el partido. La elevada presión del conjunto visitante y su dinamismo y verticalidad impidieron al Villarreal sentirse cómodo en los primeros minutos del derbi.



El Valencia, amenazante por la banda de Gayá y Canós, obligó al Villarreal durante muchos minutos a dar un paso atrás y a cambiar su habitual juego de posesión por un fútbol más vertical.



En plena batalla táctica, el Villarreal pudo adelantarse en una doble ocasión, tras una acción a balón parado, en la que Mamardashvili confirmó su excelente momento de forma.



El georgiano evitó con una estirada un remate de Mandi a puerta vacía y, segundos después, rechazó un remate cercano de Traoré.



La ocasión activó al Valencia, que no tardó en responder con una oportunidad aún más clara. Canós filtró un gran pase a Hugo Duro, pero la vaselina del delantero, solo ante Jorgensen, se marchó por encima del larguero.



El partido entró en una fase de equilibrio en la que el Valencia, de nuevo por medio de Canós, amenazó la meta del Villarreal con un disparo raso que atajó Jorgensen.



El derbi estuvo a punto de reventar en el minuto 35, cuando Coquelin, tras recuperar un balón, envió un pase al espacio a Traoré, derribado en el área por Gayá, que además de cometer penalti se lesionó en la acción.



Mamardashvili volvió a entrar en escena para detener el lanzamiento de Álex Baena con una espectacular parada que impidió al Villarreal marcharse con ventaja al descanso.



La entrada de Parejo ayudó al Villarreal a monopolizar la posesión del balón y a tener un juego mucho más elaborado y reconocible.



El Valencia, pese al cambio de guion, no renunció a sus principios y siguió amenazando en ataque en cada ocasión en la que pudo correr, como en un remate cruzado de Peter Federico que despejó con reflejos Jorgensen.



La respuesta del Villarreal no se hizo esperar con otra doble ocasión en la que Mamardashvili negó el gol dos veces a Comesaña y Sorloth.



Segundos después, la insistencia del Villarreal tuvo premio gracias a Cuenca, que aprovechó un rechace en el área tras un saque de esquina para marcar.



El gol le vino bien al partido, que se convirtió en un ida y vuelta hacia ambas porterías, aunque fue el Valencia el que más cerca estuvo del gol.



Javi Guerra, con una gran volea, Diego López, Cenk y Hugo Duro, de chilena, buscaron el empate.



El Villarreal, cada vez con más espacios, también tuvo su opción en un despeje de tacón de Cenk que a punto estuvo de colarse en su propia portería y en un remate de Gerard Moreno que salió rozando el ángulo.



La gran oportunidad para sentenciar la tuvo, de nuevo, Gerard Moreno, pero su remate colocado a un palo volvió a encontrar otra gran parada de Mamardashvili para mantener con vida al Valencia.



El Villarreal, protegido en el medio campo por el trabajo de Comesaña y la pausa de Parejo, supo resistir el acoso final del Valencia para sumar tres puntos que confirman su rehabilitación y le mantienen con la esperanza de pelear por Europa.



- Ficha técnica:



1 - Villarreal: Jorgensen; Kiko Femenía, Mosquera, Mandi, Cuenca (Romero, min. 67); Comesaña, Coquelin (Parejo, min. 46), Álex Baena (Morales min. 84), Traoré (Capoue, min. 76), Guedes (Gerard Moreno, min. 67) y Sorloth.



0 - Valencia: Mamardashvili; Foulquier (Jesús Vázquez, min. 71), Mosquera, Cenk, Gayá (Thierry, min. 40); Pepelu, Javi Guerra (Almeida, min. 82), Diego López, Canós (Peter Federico, min. 46), Yaremchuk (Fran Pérez, min. 71) y Hugo Duro.



Gol: 1-0, min.53: Cuenca.



Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Kiko Femenía, Coquelin, Álex Baena, Cuenca y Mandi por el Villarreal, y a Gayá por el Valencia.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima novena jornada de la Liga EA Sports disputado en el Estadio de la Cerámica ante 20.647 espectadores. Los jugadores de ambos equipos saltaron al campo con una camiseta ‘multicolor’ y posaron juntos frente a la leyenda #1voiceVSRACISM (la voz número 1 contra el racismo).

