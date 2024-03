El Almería logra su primera victoria en el debut de Pepe Mel

La UD Almería consiguió su primera victoria en LaLiga EA Sports 2023-2024 al sorprender en el Estadio de Gran Canaria a la UD Las Palmas (0-1), gracias a un gol del delantero brasileño Leo Baptistao en el minuto 14 de la primera parte en el debut de Pepe Mel como entrenador del equipo andaluz.



El conjunto indálico supo sufrir en la segunda parte, sobre todo en el tramo final, cuando más apretaron los amarillos, pero entonces emergió la figura del guardameta portugués Luis Maximiano, decisivo con sus paradas para que los tres puntos cayesen por primera vez hacia el casillero almeriense.



Pepe Mel hizo debutar en su día en la UD Las Palmas al hoy barcelonista e internacional Pedri González cuando solo tenía 16 años. También fue el padre deportivo de otros jugadores hoy consolidados en el equipo amarillo como Coco, Kirian o Moleiro. Este domingo no le ha temblado el pulso para poner al joven Marcos Peña como titular en la sala de máquinas, con el Almería jugándose la vida.



La valentía del veterano técnico madrileño se plasmó también en el campo. La imperiosa necesidad del Almería hizo el resto. El equipo indálico empezó mandando, con posesión de la pelota, pero también con transiciones a la espalda de la zaga adelantada local.



Así, en una de ellas, Adri Embarba metió un pase a la derecha para Largie Ramazani, quien puso el balón al centro del área con ventaja para que Leo Baptistao rematase por bajo al primer toque al fondo de la red. Los dos protagonistas finales de la acción eran, junto al citado Marcos Peña, las principales novedades en el primer once inicial de Mel.



El Almería, con ventaja en el marcador, leyó muy bien el partido. Baptistao tuvo una clarísima ocasión en el minuto 18 en otra llegada en solitario pero tras recortar dentro del área a Perrone, cayó sin que el árbitro considerase penalti.



Y mientras tanto, Viera tenía un papel casi secundario en el buen comienzo almeriense. Silbado por un sector del público cuando entraba en contacto con el balón, el jugador grancanario, tras su marcha por un conflicto personal con García Pimienta, entrenador de Las Palmas, fue alternando su posición de mediapunta con la de Embarba en el costado izquierdo.



Una irrupción explosiva de Moleiro originó la primera ocasión clara de Las Palmas en el minuto 24, con servicio a Sandro, en posición dudosa, cuyo disparo cruzado lo sacó Maximiano con la pierna izquierda.



Seis minutos más tarde, una falta sacada por Sandro no encontró por muy poco el remate de Perrone en el segundo palo, y después Javi Muñoz remató cruzado fuera tras ganarle la espalda a Centelles, con tarjeta desde muy pronto.



Sandro era la mayor amenaza del Almería, con otro tiro cruzado fuera. pero el Almería llevaba mucho peligro a la espalda de la defensa local, y en el minuto 41 le fue anulado un gol a Embarba por una falta previa de Jonathan Viera a Sergi Cardona.



Llegó el descanso y Pimienta evitó cruzarse con Viera de forma sutil, pues se quedó sentado en el banquillo, cambiando impresiones con su cuerpo técnico, dando tiempo así a que los jugadores se retirasen a los vestuarios.



El técnico catalán prescindió de Perrone, amonestado, y también de Munir, y a los treinta segundos de reanudarse el partido le fue anulado un gol a Sandro por fuera de juego; había definido con una vaselina, solo ante Maximiano, quien después salvó un mano a mano ante Moleiro, tras un grave error de Ramazani en un pase hacia su área.



El partido era ya de claro dominio local, que seguía acumulando llegadas -Maximiano despejó un derechazo de Kirian-, pero el desenlace estaba o bien en el acierto local, o en la capacidad visitante para desnudar a la defensa rival. Marezi perdonó el 0-2 en una llegada muy clara y dejó el partido vivo.



Los cambios en ambos equipos eran fundamentales para los intereses de unos y otros, mientras Maximiano seguía a lo suyo, rechazando sendos disparos de Benito Ramírez y Alberto Moleiro.



El partido se le empezó a hacer muy largo a un Almería cada vez más hundido, pero supo sufrir en los minutos finales para celebrar su primera alegría del campeonato, con Pepe Mel.



- Ficha técnica:



0. Las Palmas: Álvaro Valles; Julián Araujo (Pejiño, min. 87), Álex Suárez, Mika Mármol, Sergi Cardona (Benito, min. 70); Javi Muñoz (Marc Cardona, min. 59), Perrone (Loiodice, min. 46), Kirian; Munir (Marvin Park, min. 46), Sandro y Moleiro.



1. Almería: Maximiano; Pubill, César Montes, Radovanovic (Chumi, min. 46), Centelles; Robertone, Marcos Peña (Melero, min. 59); Ramazani (Langa, min. 80), Jonathan Viera (Baba, min. 66), Embarba; y Baptistao (Marezi, min. 59).



Gol: 0-1, min. 14: Baptistao.



Árbitro: Víctor García Verdura (Comité Catalán). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Perrone (min. 26), Marvin Park (80) y al entrenador, García Pimienta (84), así como a los visitantes Centelles (8) y Langa (90+4).



Incidencias: partido de la vigésima novena jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024 disputado este domingo en el Estadio de Gran Canaria ante 22.865 espectadores. En los prolegómenos se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Manuel Vegazo, jugador de la UD Las Palmas en la década de los años 60.

