Robles cree que los españoles no son conscientes de la amenaza "total" de Rusia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho una llamada de atención a la sociedad española porque cree que no es consciente del "enorme" peligro que hay en la actualidad, debido a la amenaza "total y absoluta" de Rusia a la Unión Europea.

"La situación en el mundo es muy complicada", ha afirmado este domingo en una entrevista con 'La Vanguardia', recogida por Europa Press, en la que advierte que "hoy en día, un misil balístico puede llegar perfectamente desde Rusia a España".

La ministra señala que Europa debe ser consciente de que el peligro está "muy cerca", algo que los países fronterizos con Rusia lo perciben "muy bien". "La amenaza es total y absoluta. No hay más que oír las últimas declaraciones de Putin, en las que habla de la posibilidad de agresiones nucleares. Los países fronterizos con Rusia lo perciben muy bien; quizá los del sur no tenemos esa conciencia, pero la civilización puede ser atacada por personas sin escrúpulos como Putin", ha indicado.

Robles afea al PP que no tenga una posición de apoyo al respecto porque "siempre tratan de buscar críticas". "Siempre he dicho que las políticas de defensa son políticas de Estado y me gustaría que con este tema el Partido Popular apoyase al Gobierno porque estamos comprometidos con los valores democráticos de la Unión Europea", ha asegurado.

La ministra cree que Ucrania se encuentra en un momento "muy difícil" y enfatiza que necesita seguir contando con apoyo, a la vez que insiste que "la tropas españolas ni están ni van a estar en Ucrania". "Estamos permanentemente enviando material a Ucrania y haremos un esfuerzo importante en las próximas semanas", ha avanzado.

Asimismo, apunta que el "gran perdedor" de la guerra es Putin porque "pensó que en diez días derrotaría al régimen de Zelenski". "Eso no lo ha conseguido", ha subrayado, antes de admitir que han pasado ya dos años y que "cada día la situación es más difícil para Ucrania que para Rusia". "Pero yo veo que la moral ucraniana está muy alta", destaca.

