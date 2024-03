Un Howard de récord destruye al Granada

Un Markus Howard de récord con diez triples y 37 puntos destruyó a un Granada que no salió vivo del juego anotador al que le invitó el equipo azulgrana, que se llevó el duelo con un 104-88 para seguir enganchado a los “playoffs” de la Liga Endesa tras la vigásima quinta jornada.



El anotador baskonista fue una pesadilla para los nazaríes, rompió la marca del equipo vitoriano con diez lanzamientos de tres puntos anotados y lideró una victoria que rubricó Chima Moneke con 26 créditos de valoración.



Por los visitantes, que no pueden evitar mirar hacia abajo en la clasificación, destacó Kramer con 18 puntos.



El inicio del partido fue un toma y daca del que el Baskonia salió beneficiado gracias a su acierto en los tiros de tres puntos, que permitió abrir las primeras diferencias con seis lanzamientos lejanos anotados en los diez primeros minutos.



El conjunto de Pablo Pin tuvo la paciencia suficiente para anotar tras jugar varios ataques trabajados que acabaron con canastas fáciles tras mover a la defensa local.



Sin embargo, los nazaríes no lograron atar en corto a Markus Howard, que con 12 puntos en el primer asalto fue un quebradero de cabeza para el Granada, que se fue por detrás 27-21.



La intensidad de Chima Moneke mantuvo por delante al Baskonia, que sufrió más con la entrada de Jacob Wiley y Elias Valtonen, que aportaron más amenaza ofensiva a un Granada dispuesto a entrar en el juego anotados de los locales.



Los de Pablo Pin leyeron bien las ventajas que les generó la defensa de cambios de los azulgranas y pudieron agarrarse al partido a pesar de que les costaba frenar el ritmo anotador del Bsakonia, que se fue al descanso 52-44.



El equipo granadino entró mejor en el tercer acto y logró acercarse a cuatro puntos, pero el Baskonia borró de un plumazo las intenciones de su rival y cambió la tendencia a base de triples.



La entrada a pista de Jonathan Rousselle ordenó al Granada, que no encontró el antídoto para frenar a un Markus Howard en racha con 7 triples anotados con diez minutos por delante.



Los de Pablo Pin entraron en el ritmo anotador de los hombres de Dusko Ivanovic, pero el intercambio de golpes favoreció a los locales, que mantuvieron una ventaja en torno a los 15 puntos para afrontar una recta final plácida en la que se lesionó Chima Moneke y Markus Howard alcanzó el récord del club vitoriano con 10 triples anotados.



El Granada intentó maquillar el resultado, pero el marcador final reflejó un 104-88.



- Ficha técnica:



104 - Baskonia (27+25+25+27): Miller-Mcintyre (7), Howard (37), Marinkovic (8), Sedekerskis (5) y Kotsar (2) -cinco inicial-, Chiozza (2), Raieste (-), Querejeta (-), Theodore (-), Costello (12), Díez (11) y Moneke (20).



88 - Covirán Granada (21+23+16+28): Costa (11), Kramer (18), Tomás (-), Cheatham (10) y Felicio (7) -cinco inicial- Dime (4), Rousselle (11), Martínez (2), Valtonen (11), Díaz (2), Iriarte (-) y Wiley (12).



Árbitros: Rafael Serrano, Iyán González y Vicente Martínez. Sin eliminados.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima quinta jornada de la Liga Endesa disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 8.874 espectadores.

