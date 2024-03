Derbi con aspiraciones europeas en La Cerámica

El Villarreal recibe este domingo al Valencia en un duelo autonómico de la Comunitat Valenciana con tintes europeos, pues mide la resaca europea de los de Marcelino García Toral, que buscan alargar su buena dinámica en Liga y sumarse a la pelea por Europa, ilusión compartida con los de Rubén Baraja.



La decepción que supuso la eliminación el pasado jueves de la Liga Europa contrasta en Vila-real con la satisfacción de haber peleado una eliminatoria en la que el conjunto castellonense tuvo infinidad de ocasiones para dominar el resultado tanto en la ida como en la vuelta, pero la eficacia en las áreas impidió que el Villarreal alargara su camino en Europa.



Ahora, tratará de volver a buscar ese camino vía Liga y a través de una victoria ante un Valencia que es octavo a seis puntos de la sexta plaza pero con dos partidos menos, por lo que quiere aguantar el empuje de la Real Sociedad, que ganó este viernes al Cádiz, y seguir peleando con el conjunto donostiarra y el Real Betis por la sexta y la séptima posición.



Con un Villarreal renacido con Marcelino después de un año desastroso, el partido de rivalidad regional llega en el mejor momento posible para el equipo de La Cerámica y al morbo de la presencia de jugadores de ambos equipos en el equipo rival, especialmente en el lado amarillo, ahora se suma el reencuentro de Marcelino con el Valencia en el banquillo castellonense, lo que supone una aliciente más.



El Villarreal suma ocho partidos sin perder y es un equipo muy reconocible. Aunque el partido le llega tras la eliminación europea ante el Olympique, también es cierto que ha mejorado su imagen y mostrado un buen nivel en el último mes.



En el capítulo de bajas, siguen fuera los habituales Denis Suárez, Yeremy Pino, Juan Foyth, Ramón Terrats, Alfonso Pedraza y Raúl Albiol, a los que se suman para este partido Eric Bailly y Pepe Reina, lesionados en el partido anterior, y la del sancionado Alberto Moreno.



En el bando rival, el buen momento de los de Baraja incluso les permitió ir esta semana a presenciar una 'mascletà' en el balcón de la plaza del Ayuntamiento para celebrar las Fallas, aunque, no obstante, el entrenador vallisoletano no quiere sorpresas y concentrará en la tarde de este sábado a sus jugadores para pasar la noche en Castellón y llegar frescos y sin distracciones a un choque vital.



Este encuentro puede acabar siendo un duelo directo entre dos aspirantes a Europa y, como tal, Baraja se ha preparado durante la semana para ello. No podrá contar ni con Mouctar Diakhaby, lesionado de larga duración, ni con Hugo Guillamón, sancionado y que cumplirá ciclo de amonestaciones este domingo.



Así, la titularidad de Javi Guerra en el medio acompañando a Pepelu parece clara en el primer partido como visitante del Valencia después de tres partidos consecutivos como local.



Baraja, que no es un entrenador de muchos cambios y menos si las cosas funcionan, podría dar continuidad al once que puso en liza el pasado fin de semana ante el Getafe, aunque la única duda es si dejará de nuevo en el banquillo al asturiano Diego López o si, por contra, lo ubicará o bien en la banda izquierda, desde donde revolucionó los últimos dos partidos en la segunda mitad o como segundo punta por detrás de Hugo Duro.



En cualquier caso, los valencianos buscan alargar un momento de forma en el que acumulan tres partidos seguidos sin perder a costa de un Villarreal que no rotó ante el Olympique de Marsella y del que buscará aprovecharse un Valencia descansado.



-- Alineaciones probables:



Villarreal: Filip Jörgensen, Kiko Femenía, Mandi, Mosquera, Alberto Moreno; Comesaña, Parejo, Traoré, Álex Baena; Gerard Moreno y Sorloth.



Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Cenk, Gayà; Fran Pérez, Pepelu, Guerra, Canós; Diego López y Duro.



Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité andaluz).



Estadio: La Cerámica.



Hora: 16.15 CET (15.15 GMT)



