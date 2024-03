Al menos dos muertos en ataque ucraniano contra la región fronteriza de Bélgorod

Al menos dos personas murieron el sábado en el ataque perpetrado por el Ejército ucraniano contra la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, según informó hoy el gobernador, Viacheslav Gladkov.



"Lamentablemente, dos personas han muerto, un hombre y una mujer", escribió en su canal de Telegram.



El hombre falleció cuando el camión que conducía recibió el impacto de un proyectil, tras lo que se empotró contra un autobús, cuyos pasajeros no sufrieron heridas.



En el caso de la segunda víctima mortal, una mujer murió cuando se disponía a alimentar a un perro en un garaje, mientras el hijo que le acompañaba se encuentra en estado grave.



Gladkov estimó también en ocho los misiles Vampire de fabricación checa derribados por las defensas antiaéreas antes de alcanzar la capital regional.



Las autoridades de Bélgorod, la región rusa más castigada desde el inicio de la guerra hace más de dos años, habían informado la víspera de tres muertos y una veintena de heridos en los bombardeos de la artillería enemiga.



A esto hay que sumar las incursiones fronterizas ucranianas de los últimos días, protagonizadas por voluntarios rusos que combaten en las filas del Ejército ucraniano, que contaron, según Moscú, con la ayuda de tropas regulares.



Estos ataques obligaron a suspender provisionalmente la votación en algunos colegios electorales en el marco de los comicios presidenciales.



Precisamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, acusó el viernes a Ucrania de intentar torpedear las elecciones en las que él busca la reelección para un quinto mandato.



"Con el fin de torpedear las elecciones, atemorizar a la gente, en varias regiones fronterizas con Ucrania el régimen neonazi de Kiev planeó e intenta ejecutar acciones militares demostrativas. Estos ataques enemigos no pueden quedar y no quedarán impunes", dijo Putin al presidir por videoconferencia una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia.



Ucrania bombardeó Bélgorod después de que, por su parte, Rusia atacara la víspera una zona residencial de la ciudad ucraniana de Odesa con un resultado de 20 muertos y medio centenar de heridos.

