Mallorca-Granada: Huir del descenso o mantener el sueño la permanencia

Mallorca y Granada, dos equipos que luchan por alejarse y salir de la zona del descenso, respectivamente, afrontarán este sábado un choque crucial para sus respectivos intereses, que puede influir en la continuidad del técnico uruguayo del conjunto andaluz, Alexander 'Cacique' Medina.



El conjunto del mexicano Javier Aguirre necesita la victoria para aumentar o mantener la distancia de cinco puntos que tiene sobre el Cádiz y afrontar con tranquilidad los próximos compromisos antes de jugar el 6 de abril la final de la Copa del Rey frente al Athletic Club de Bilbao en Sevilla.



El once del uruguayo Alexander Medina, diez puntos por debajo del Celta, que marca la salvación, está obligado a ganar en Palma para mantener sus opciones de permanencia.



El Granada es, históricamente, un rival complicado para el Mallorca. Aguirre aún recuerda el 2-6 que le endosó el conjunto andaluz en Palma poco después de firmar por el club balear en marzo de 2022 y que dejó a su equipo al borde del descenso. Los bermellones mantuvieron la categoría tras un recordado esprint final.



El "Vasco" recupera al mediocampista Omar Mascarell, baja la pasada jornada ante el Barça por sanción, y también al hispano argentino Pablo Maffeo, quien vuelve a la convocatoria tras una larga lesión. Por contra, no dispondrá del portugués Samu Costa, por acumulación de amonestaciones, ni d el central eslovaco Martin Valjent, con molestias físicas.



Es probable que ante la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos el preparador de Ciudad de México vuelva a situar a dos puntas en ataque, el kosovar Vedat Muriqi y el canadiense Cyle Larin, como lo hizo ante el Barça.



Si no es así, con un sistema 5-4-1, Muriqi sería la referencia en ataque y Dani Rodríguez, renovado hasta 2025, volvería a la titularidad en el centro del campo.



El Granada, por su parte, llega a Mallorca obligado a ganar para mantener opciones reales de permanencia y empieza la jornada a diez puntos de la salvación, con la desesperación de ver pasar los partidos sin ser capaces de sumar de tres.



El equipo andaluz, que no vence desde que se impuso al Cádiz a primeros de enero, viene de perder ante la Real Sociedad en un partido que tuvo controlado muchos minutos con 2-1 y que acabó cediendo por 2-3.



A la baja de larga duración de Jesús Vallejo, Medina sumará la ausencia por sanción de Sergio Ruiz, medio clave en los planes del uruguayo, que vio la quinta amarilla ante la Real Sociedad.



El camerunés Martin Hongla ocupará su lugar en el centro del campo y el resto del equipo será el mismo de la pasada jornada.



La duda que queda es si el extremo zurdo seguirá siendo de inicio el polaco Kamil Kozwaik o si Medina opta por otro jugador como Óscar Melendo o el canadiense Theo Corbeanu.



Alineaciones probables



Mallorca: Rajkovic; Gío González, Raillo, Nastasic, Copete, Jaume Costa; Antonio Sánchez, Mascarell, Sergi Darder, Dani Rodríguez; Muriqi.



Granada: Batalla; Ricard, Bruno Méndez, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Hongla, Gumbau, Pellistri, Jozwiak; Uzuni y Lucas Boyé.



Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).



Estadio: Son Moix.



Hora: 14.00h.



Clasificación. Mallorca (15º, 27 puntos); Granada (19º, 14 puntos).



La frase. Javier Aguirre: "No es una final, pero sí un partido muy importante"



El dato: El Granada ha ganado los cinco últimos partidos que ha jugado en la máxima categoría ante el Mallorca. El conjunto rojiblanco no pierde en el campo del club balear desde la temporada 1960-1961.



El entorno: La semana ha estado marcada por las opciones de viaje en aviones y barcos para que más de 21.000 aficionados mallorquines se desplacen a Sevilla y acompañen al equipo en la final de la Copa del Rey ante el Athletic Club de Bilbao.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es