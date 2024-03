Sanz considera "nefasta" la falta de PGE para Andalucía y acusa al Gobierno de "traición"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha calificado este viernes de "nefasta" para Andalucía la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha acusado al Gobierno de seguir con el "castigo, la traición y el abandono" de la región.



En declaraciones a los periodistas, antes de participar en la charla coloquio 'El impulso a la protección civil de Andalucía: La nueva agencia de seguridad y emergencias', Sanz ha afirmado que renunciar a los PGE de este año supone "agravar" la situación "abandono" que, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez "tiene con Andalucía".



Se trata de una situación que va a provocar la "parálisis de todas las inversiones previstas por parte del Estado" que se suma al "nivel de ejecución bajísimo" con el que cuenta Andalucía, que ha cifrado en "no más del 15 por ciento de las inversiones previstas" frente al "casi el 70 % de Cataluña", unas inversiones en "infraestructuras fundamentales como carreteras o transporte ferroviario", ha señalado Sanz.



Además, ha alertado de que si no hay presupuesto no se podrán solucionar cuestiones "como la infrafinanciación de Andalucía", ya que el fondo de nivelación transitorio que reclama el Gobierno andaluz "va a ser imposible" y Andalucía "seguirá aún más castigada".



El consejero ha recordado que Andalucía "pierde cada año 1.100 millones de euros" que suman ya "más de 14.000 millones por culpa del sistema de financiación", mientras que el Gobierno "tiene retenidos 150 millones de euros mensuales por las entregas a cuenta", que suman ya 450 millones durante 2024.



Según Sanz todo se debe a una "estrategia de asfixia a las Comunidades Autónomas y muy especialmente Andalucía", por lo que ha pedido al Gobierno que, una vez conocido que no habrá PGE este año, que "levante el estrangulamiento económico y financiero que tiene con las comunidades y, especialmente, con Andalucía".



Por otro lado, el consejero ha indicado que la próxima semana se reunirá la comisión de seguimiento del Pacto Social y Económico por el impulso de Andalucía" del que se ha ejecutado "prácticamente al 90 %" y que cuenta con una inversión de "9.000 millones que están garantizados con dotación presupuestaria".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es