Cepyme: Sin presupuesto se perderá un año porque no se pueden planificar las inversiones

El presidente de la patronal Cepyme, Gerardo Cuerva, ha advertido este jueves del impacto negativo en la economía y en las empresas de no tener presupuestos estatales por la decisión del gobierno de prorrogar los de 2023, ya que "no se pueden planificar inversiones ni la reducción del gasto público" y, por tanto, "se perderá un año".



En rueda de prensa en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que celebra este jueves su asamblea ordinaria que coincide con el 45 aniversario de constitución de esta patronal, Cuerva ha sostenido que la "hetereogenidad ideológica del Parlamento" español hace muy difícil adoptar medidas a medio y largo plazo, algo que ha calificado de "quimera".



Ha incidido en que es "preocupante" que España no vaya a tener presupuestos en 2024 debido a la decisión del gobierno de la nación de prorrogar los de 2023 y ha insistido en que se necesita estabilidad institucional y un marco "amigable" para las inversiones empresariales.



También se ha pronunciado sobre la prórroga presupuestaria el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, quien ha afirmado que "no es bueno para el tejido empresarial" este "escenario endiablado" de la política nacional que ha conducido a no tener presupuestos en 2024.



No obstante, ha apuntado que la situación política va por un lado y las empresas por otro ya que se está creando empleo y hay crecimiento económico, aunque ha matizado que se iría mucho mejor con una situación de estabilidad y con presupuestos.



En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente de la CEA, Javier González de Lara, que ha hecho hincapié en que las empresas necesitan estabilidad y certeza económica y, si se rompe la estabilidad, se lastra el crecimiento y, además, ha añadido que la falta de presupuesto estatal frenará las inversiones en todas las comunidades autónomas, por lo que ha apostillado: "No es una buena noticia".

