El Senado argentino trata un decreto clave de Milei bajo advertencias del Gobierno

El Senado de Argentina debate este jueves acerca del decreto de necesidad y urgencia para desregular la economía dictado en diciembre pasado por el presidente del país, Javier Milei, quien advirtió al Parlamento sobre las consecuencias de un eventual rechazo.



La sesión fue convocada por la titular de la Cámara Alta y vicepresidenta del país, Victoria Villarruel, quien aceptó incluir en el temario del debate plenario el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Milei, frente a la doctrina de su partido, la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, y pese a un casi seguro rechazo del mismo, ya que el oficialismo es la tercera minoría en el Parlamento y no lograría adhesiones de opositores.



Esta sesión se ha interpretado en clave de desafío de Villarruel a Milei que, en un comunicado oficial, estaría advirtiendo a la que fue su compañera de fórmula en las elecciones de 2023.



"La Oficina del Presidente expresa su preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política -a los que no identificó- que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política", publicó en su cuenta de la red social X.



Incluso, hay quienes leen un mensaje oculto en uno de los párrafos del comunicado, que dice que el Ejecutivo espera que el Poder Legislativo "no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden 'anotarse' victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos".



El decreto 70/23 fue firmado por Milei el 21 de diciembre pasado, poco después de asumir la Presidencia y contiene varios capítulos y disposiciones, fundamentalmente orientadas a una amplia desregulación de la economía.



La sección referida a una reforma laboral fue suspendida por un tribunal a petición de los sindicatos, mientras que otros aspectos del decreto fueron objetados por la provincia de La Rioja (norte) ante la Corte Suprema, que aún debe pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del denominado 'mega DNU'.



Adicionalmente al decreto, Milei envió en diciembre al Parlamento un proyecto de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, con medidas y reformas amplias consideradas el corazón de su programa de Gobierno, entre ellas la solicitud de facultades delegadas para el mandatario.



Sin embargo, la iniciativa se topó con un amplio rechazo por parte de los diversos bloques legislativos y de los gobernadores de provincias, todos opositores.



Debido a la intransigencia de la oposición y del Gobierno a negociar y acordar aspectos diversos del proyecto, la denominada 'ley ómnibus' naufragó en su tratamiento parlamentario.



Tras ello, el 1 de marzo, Milei propuso a los gobernadores firmar el 25 de mayo un nuevo "pacto fundacional", con una decena de puntos en materia económica y política, a condición de que se apruebe primero la 'ley ómnibus' y un nuevo acuerdo en materia fiscal.



Sin que de momento haya avances sustanciales en esta última propuesta ni en los reclamos de los gobernadores por el severo ajuste puesto en marcha por el Gobierno, ahora el oficialismo se expone a que el Senado rechace el 'mega DNU'.

