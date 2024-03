Gobierno y PSOE no temen por la estabilidad de la legislatura: ¿Cómo va estar perdida?

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, consideran que la estabilidad de la Legislatura no está en juego ni perdida ante el adelanto electoral en Cataluña, que ha provocado que el Ejecutivo no presente los presupuestos Generales del Estado para 2024.



"¿Cómo va a estar perdida?. Está en una situación estupenda, perfecta", ha dicho el ministro de Transportes en los pasillos del Congreso mientras el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha aseverado que "tres años y medio nos quedan de legislatura".



Puente ha señalado que no tenía sentido elaborar unos presupuestos para este año que solo servirían para seis meses y ha confesado que así se lo hizo saber al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de que se adelantaran el miércoles las elecciones en Cataluña, ya que los presupuestos de 2023 "son muy buenos" y además "permiten acoger los fondos europeos".



"No hay ningún problema", ha dicho en referencia a la prórroga de las cuentas de este año y tras recalcar que "lo razonable es trabajar sobre los presupuestos de 2025 y aprobarlos en octubre".



En el mismo sentido se ha pronunciado el secretario general de Organización, Santos Cerdán, que ha dicho que no da por muerta la legislatura: "¿Por muerta la legislatura?. No. La legislatura va a durar tres años y medio que es lo que queda".



El dirigente socialista ha dicho que hay que "trabajar bien de cara a 2025" y ha restado importancia a la prórroga presupuestaria tras señalar que "es evidente" que las elecciones autonómicas en Euskadi y en Cataluña "marcan la agenda".



Al respecto, Puente ha recordado que "hay un abanico" de prórrogas de presupuestos en otros gobiernos, como en el de la Comunidad de Madrid.



"Que nadie se ponga contento con supuestas inestabilidades de la legislatura. Va a seguir adelante... No hay razón para temer sobre la estabilidad", ha puntualizado.

