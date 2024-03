La conmovedora despedida de un profesor sevillano en redes después de morir por cáncer

Juanma Díaz, el profesor sevillano admirado por su enfoque positivo y vital en la batalla contra el cáncer, ha fallecido este martes después de una prolongada lucha contra el mieloma múltiple. Su familia compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de X tras su muerte: "Aquí estoy. Os hablo desde el tercer anillo. Ya he llegado... y estoy rodeado de toda mi gente, a la que no veía desde hacía mucho tiempo. Estoy muy feliz. Muy feliz de ver todo lo que me habéis regalado durante esta lucha".

Con más de 10.000 seguidores en X, Juanma era una figura muy querida, destacándose por su fortaleza y afectuosa manera de encarar la enfermedad, siempre con el mensaje de "disfrutar de la vida hasta el último segundo". A pesar de los desafíos, incluido un preocupante deterioro de su salud revelado en un mensaje hace una semana, Juanma nunca perdió la esperanza. "Fiebre, mucha tos, sin movilidad, principio de neumonía, bajo de sangre y plaquetas... Telita. Como para no pedir que la gente done...", compartía, evidenciando su situación crítica pero sin renunciar a su lucha.

Aquí estoy! Os hablo desde el tercer anillo! Ya he llegado... y estoy rodeado de toda mi gente, a la que no veía desde hacía mucho tiempo. Estoy muy feliz! Muy feliz de ver todo lo que me habéis regalado durante esta lucha. Muy feliz de todo lo reivindicado, reído, cantado (Sigo) — Juanma Diaz (@juanmadiaz) March 13, 2024

En su despedida, no faltaron palabras de gratitud hacia su esposa, su familia, los profesionales de la salud que lo acompañaron y todos aquellos que lo apoyaron en su camino. "Solo os puedo decir GRACIAS por tanto! Tanto aprendizaje de cariño, admiración y ánimos que me habéis regalado". Juanma deja un mensaje final de apoyo a la investigación y la continuidad en la lucha contra el cáncer, simbolizado en el hashtag #seguimosJuanmaXti, invitando a todos a recordarlo con una sonrisa y a mantenerse imparables.

Y por último os diré... Apoyad la investigación! No os olvideis de seguir en la lucha! Ahora toca el #seguimosJuanmaXti



Un abrazo y un gran beso desde las alturas! Recuérdenme y sonrían! #SomosimparablesSiempre pic.twitter.com/gjjv5Avqpr — Juanma Diaz (@juanmadiaz) March 13, 2024

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es