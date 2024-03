El Covirán Granada ficha al exjugador de la NBA Will Barton

El Covirán Granada ha llegado a un acuerdo para el fichaje del escolta estadounidense Will Barton, jugador con doce temporadas de experiencia en la NBA y que jugará en el equipo andaluz hasta el final de esta temporada.



Barton, que puede jugar tanto de escolta como de alero, cierra de esta forma la plantilla del equipo entrenado por Pablo Pin para los diez partidos que quedan hasta la conclusión de la Liga Endesa, anunció este miércoles el club rojiblanco.



El jugador, de 33 años y 1,96 metros, ha disputado 679 encuentros en la NBA en los que ha promediado un total de 11’2 puntos y 4’1 rebotes.



Su mejor temporada en la NBA fue la 2019-20, en la que anotó una media de 15’1 puntos por partido. Además, el nuevo jugador del Coviran Granada finalizó su etapa en la liga profesional norteamericana con un 35’5 por ciento de acierto en el triple.



El tope anotador de Will Barton en la NBA tuvo lugar el 30 de noviembre de 2017, cuando llegó hasta los 37 puntos en la victoria de su equipo sobre unos Chicago Bulls en los que militaba Cristiano Felicio, pívot ahora del equipo granadino.



Will Barton se formó en la Universidad de Memphis antes de dar el salto a los Portland Trail Blazers para disputar su primera temporada en la NBA.



Tras un paréntesis en Idaho Stampede en la NCAA con 16’8 puntos de media, el nuevo escolta del conjunto rojinegro volvió a Portland dos campañas más antes de dar el salto a los Denver Nuggets para jugar allí ocho temporadas seguidas, la última de ellas con 14’7 puntos de media en 71 partidos.



Barton, quien en su última temporada en la NBA, la 2022-23, vistió las camisetas de Washington Wizards y Toronto Raptors, llegará este viernes a Granada, por lo que pasará el reconocimiento médico durante el fin de semana y se unirá a los entrenamientos con sus compañeros el próximo lunes en el Palacio de Deportes para debutar en el partido de dentro de dos semanas contra el Unicaja.



El nuevo jugador rojinegro fichó el mes de enero por el CSKA de Moscú, pero un problema contractual con el club moscovita hizo que rompiera esta vinculación de forma unilateral.

