Pepe Mel se hace cargo del Almería tras la etapa fallida de Garitano

El madrileño José Mel es el nuevo entrenador del Almería, colista de LaLiga EA Sports con 10 puntos y virtualmente abocado al descenso, tras la etapa fallida de Gaizka Garitano, quien ha sido destituido en la tarde de este miércoles al no mejorar los resultados de un equipo que inició el curso con Vicente Moreno, despedido en septiembre.



Mel, que cumplió 61 años el 28 de febrero, se hace cargo del conjunto almeriense hasta el final de la presente temporada, anunció en su web la U.D. Almería, que destaca la "gran experiencia en los banquillos" y la "brillante trayectoria" de su nuevo técnico tanto en España como en el extranjero.



El relevo en el banquillo del equipo rojiblanco, que no ha ganado ningún partido y está prácticamente desahuciado al ser el último de Primera con 10 puntos (10 empates y 18 derrotas), a 14 de la salvación cuando sólo restan diez jornadas, llega tras el 2-2 del pasado lunes en casa ante el Sevilla en un choque en el que se puso 1-0, aunque le remontaron en la recta final hasta que el serbio Marezi Milovanovic igualó en el minuto 95.



Pepe Mel sustituye a Garitano, tras el acuerdo alcanzado en la tarde de este miércoles por ambas partes para la extinción de la relación que les unía, después de que el técnico de Derio (Vizcaya) haya estado al frente del Almería en diecinueve jornadas de Liga en las que no consiguió ninguna victoria, sumó siete empates y encajó doce derrotas.



Mel, quien ya ha firmado su contrato hasta el final de esta campaña -este miércoles ha dirigido su primer entrenamiento-, es un técnico con bastante experiencia en el fútbol español, en el que ha dirigido cerca de seiscientos partidos entre Primera y Segunda División, además de haber entrenado en la 'Premier League' al West Bromwich Albion (entre enero y mayo de 2014).



Ha pasado por los banquillos de equipos como Real Murcia, Tenerife, Getafe, Alavés, Poli Ejido, Rayo Vallecano, Betis -en dos etapas (2010-13 y 2014-16) y al que clasificó para competición europea-, Deportivo, Las Palmas o Málaga, entre otros, y su último club fue el OFI Creta griego, al que llegó el pasado diciembre y del que se desvinculó en febrero de este año.



Como futbolista, se formó en las categorías inferiores del Real Madrid hasta debutar con el Castilla y, posteriormente, también jugó en Osasuna, Castellón, Betis, Granada, Getafe, Écija y Angers SCO francés, en el que se retiró en 1998.



La destitución de su antecesor, Gaizka Garitano, ha puesto fin a una trayectoria de poco más de cinco meses como técnico del Almería, un periodo en el que también dirigió dos partidos de Copa, además de los diecinueve de Liga, y en el que no logró enderezar el rumbo del equipo a pesar de su evidente mejoría en el juego, sin que le acompañaran los resultados.



El vasco llegó al club almeriense el 8 de octubre tras el despido el pasado 29 de septiembre del entrenador que comenzó la temporada, Vicente Moreno, con quien los rojiblancos sólo sumaron 2 puntos en siete encuentros. Entre ambos, estuvo como interino Alberto Lasarte, el técnico del filial, durante dos encuentros.



"La UD Almería quiere agradecer públicamente a Gaizka Garitano y a sus ayudantes la profesionalidad y compromiso que en todo momento han demostrado hacia la entidad, deseándoles, al mismo tiempo, toda la suerte en el futuro", destaca en su comunicado el club andaluz.

