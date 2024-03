Andrés Iniesta: "Sufro por Xavi, sé lo mucho que le importaba entrenar al Barça"

El español Andrés Iniesta, actual jugador del Emirates Club, confesó este miércoles que sufre por su compatriota y excompañero Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, por la implicación emocional del técnico con el club de su vida.



"Sufro por Xavi. Como aficionado y como amigo. Porque sé lo mucho que le importaba entrenar al Barça y lo mucho que le importa este club. Puso una pasión increíble y nadie quiere que las cosas vayan bien más que él. Y no por sí mismo o por gloria personal, sino por el club que ama", declaró en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.



"Está claro que si ha decidido dimitir es solo por el bien del Barça", añadió.



El albaceteño no niega su deseo de ser entrenador del Barcelona, aunque confesó que todavía no tiene la licencia.



"Me gustaría entrenar al Barcelona, pero es algo muy lejano. Todavía estoy jugando y ni siquiera tengo la licencia. Me la sacaré, al igual que la de director deportivo, y luego ya veremos", apuntó.



El Barcelona se enfrenta al Nápoles por un hueco en los cuartos de final de la 'Champions', un partido abierto en un momento complicado para los catalanes con las lesiones del español Pedri y del neerlandés Frenkie De Jong.



"El Nápoles es un rival al que nunca me he enfrentado en partido oficial, curioso. Es un reto complicado, abierto, difícil de señalar un favorito. En la ida el Barça lo hizo bien, pero no ganó. Y el Nápoles ha mejorado en estas tres semanas", analizó.



"Tengo fe en el pase del Barça, pero no será fácil porque el contexto es particular, una eliminación pesaría mucho y eso no ayuda, la presión es grande", apuntó.



El duelo se disputará en el estadio de Montjuic debido a las obras en el Camp Nou y las diferencias entre estadios son evidentes para Iniesta.



"Ahora, el Barcelona juega en casa y creo que eso pesa, aunque Montjuic no es el Camp Nou, eso está claro. Montjuic no es tanto del agrado de los aficionados del Barça. No sé de qué depende, si de la geografía, del clima... pero es algo que complica las cosas al Barça. Espero que con el Nápoles recreen por arte de magia un ambiente similar al del Camp Nou", comentó.



La leyenda culé ponderó también el ascenso de los jóvenes, algo que achaca a "un contexto específico".



"Es excepcional que chicos tan jóvenes lleguen al primer equipo y jueguen tan bien. Pero creo que estas cosas siempre son el resultado de un contexto específico. Cuando yo empecé a jugar Riquelme fue al banquillo. El equipo estaba en crisis, Van Gaal buscaba soluciones y la cantera del Barça siempre se las ofrecía. Hoy es una situación similar", advirtió.



Aunque con Guardiola la cantera fue clave en un contexto diferente, sin urgencia: "En medio está el ejemplo de Guardiola, que dio confianza a Pedro y Busquets, pero los introdujo en un contexto más positivo, no relacionado con necesidades tan urgentes".



"La otra cara de la moneda es que no creo que jugadores tan jóvenes deban tirar de un equipo tan exigente como el Barça", afirmó, antes de avisar del peligro de que los jóvenes se echen el equipo a la espalda.



"Y luego hay que tener cuidado: cuando Pedri explotó le dieron un número récord de partidos en una temporada entre Liga, Eurocopa y Juegos Olímpicos. Y empezó a lesionarse. Es muy difícil gestionar estas cosas entre la necesidad de un equipo y las ganas de un jugador joven", insistió.



El futbolista, que además de Barcelona y su actual club pasó por Japón, habló también del italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid.



"Hay poco que decir sobre Ancelotti. Su carrera habla por él, como jugador y como entrenador. Tener la capacidad de entrenar dos veces al Real Madrid, triunfar en ambas ocasiones, volver a un club de ese tamaño y hacerlo funcionar de nuevo no es fácil. Tiene un mérito increíble", reconoció.



Y habló del caso Mbappe: "Luis Enrique es la persona adecuada para gestionar la salida de Mbappé. No le sorprende nada, es una persona clara que sabe lo que quiere y lo que es mejor para el grupo. Sus decisiones siempre van en esa dirección", sentenció.

