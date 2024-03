Salud espera que el plan antitabaco se dialogue y no suponga una "imposición"

La consejera andaluza de Salud y Consumo, Catalina García, ha confiado este martes en que haya un debate "y no una imposición" en la reunión de próximo jueves de la Comisión de Salud Pública, en la que el Ministerio de Sanidad va a llevar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo.



En declaraciones a los periodistas durante su visita al Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin de Sevilla, la consejera se ha referido de esta forma a la reunión del jueves en el que se analizará dicho plan, que propone prohibir fumar y vapear en determinados espacios comunitarios y sociales al aire libre y en otros privados en presencia de menores.



García ha advertido de que hay algunas propuestas que "entran dentro del ámbito privado y tendríamos que ver hasta dónde se puede o se debe llegar" por lo que ha reiterado la necesidad de debatir las iniciativas entre todas las comunidades autónomas para que no se trate de una "imposición" por parte del Gobierno.



Ha recordado que desde 2022 no se ha producido una evaluación del trabajo realizado por las comunidades autónomas, y ha confiado en que ésta se haga el próximo jueves, estando de acuerdo con que haya un plan que, según ha recordado, afecta al ámbito público "pero también al privado".



"El jueves veremos con todas las comunidades hasta donde podemos llegar con ese plan antitabaco", ha recalcado la consejera, quien ha explicado que todos los trabajos realizados antes de 2022 estaban "muy alineados" con lo que la comunidad andaluza "estaba diciendo".



Ha recordado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya anunció la prohibición de vapeadores a los menores de 18 años -al igual que las bebidas energéticas- y que la Junta está trabajando en ello, pero ha insistido en que desde 2022 "no hemos vuelto a saber nada del plan antitabaco y ahora aparece en un punto de la comisión de Salud Pública".

