La ley ELA del PP será tramitada al anunciar Sumar que apoyará su toma en consideración

Sumar votará este martes a favor de la toma en consideración de la ley para la atención integral de las personas afectadas por esclerosis lateral amiotrófica (ELA), propuesta por el PP, por considerarla "correcta, necesaria y urgente", con lo que saldrá adelante ya que Vox también ha confirmado el voto favorable.



"Las cosas buenas hay que votarlas lleven la firma que lleven", ha destacado en TVE el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, que ha incidido en que la ley planteada por el PP es mejorable, pero recoge buena parte de las demandas de las familias de los afectados por ELA.



Ha explicado que los ministerios de Sanidad y Derechos Sociales están estudiando ya iniciativas para mejorarla después en comisión, pero ha insistido en subrayar la importancia del consenso en temas "determinantes" que afectan a todos los grupos por igual "por encima de las siglas".



Errejón ha insistido así en no plantearlo como una "carrera" para ver "quién mete antes o no una ley", porque, según ha dicho, "lo importante es que en las cosas fundamentales vayamos todos a la vez".



"Esto no es una competición, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo ya", ha recalcado, después de que en la legislatura pasada se la dejara "dormir el sueño de los justos".

