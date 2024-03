Reparto de puntos en el Almería-Sevilla tras un final loco

El Sevilla regresó de Almería con un empate que sabe a derrota tras conceder un gol en los últimos compases del partido ante el colista de la liga. El conjunto de Quique Sánchez Flores encajó un tanto en la primera parte, logró darle la vuelta al marcador pero no fue capaz de amarrar la victoria.

Los sevillistas estaban obligados a ganar viendo el nivel del equipo que tenían en frente. El Almería no ha ganado un partido en lo que llevamos de temporada y ante el Sevilla estuvo cerca de ganar el primero.

Es difícil sacar protagonistas en una derrota en la que el equipo no funcionó. En estos casos el señalado suele ser el entrenador, al que se le puede reprochar que no pusiera a Adriá Pedrosa o Acuña de titulares en el carrilero izquierdo y que optara por jugar con Lucas Ocampos en esa posición. Además, esta vez no acertó con los cambios.

Por lo demás cabe destacar que toda cuenta milagrosa que hiciera posible que el Sevilla luchara por Europa esta temporada ha quedado totalmente descartada. Los de Quique Sánchez Flores tienen un colchón de seis puntos sobre los puestos de descensos y están a catorce del séptimo clasificado.

Lo positivo es que Lukebakio regresó con gol y estuvo cerca de hacer un doblete y que Isaac Romero, pese a no tener el día de cara a puerta, sigue aportando en el ataque con una nueva asistencia en el tanto del belga.

El Sevilla encajó un tanto en la primera mitad y entre el 81 y el 86 le dio la vuelta al marcador. Dos puntos volaron cuando el Almería empató en una de las últimas jugadas del encuentro.

La plantilla regresará este martes a la capital hispalense para comenzar a preparar el choque contra el Celta, el último duelo antes del parón internacional.

Ficha técnica:

Almería UD: Maximiano; Marc Pubil, César Montes, Radovanovic, Álex Centelles; Luka Romero (Lucas Robertone 66”), Edgar González, Dion Lopy (Marezi 88”), Adri Embarba (Largie Ramazani 88”); Jonathan Viera (Sergio Arribas 84”) y Lozano (Leo Batistao 65”).

Sevilla FC: Nyland, Jesús Navas (Marcos Acuña 60”), Badé, Sergio Ramos, Kike Salas; Sow (Suso 60”), Soumaré, Óliver Torres (Gudelj 71”), Lucas Ocampos; Isaac Romero y En-Nesyri (Dodi Lukebakio 71”).

Goles:

1-0 m. 38: Adrián Embarba.

1-1 m. 81: Lukebakio.

1-2 m. 86: Ocampos.

2-2 m. 90: Marezi.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea. Por parte de los locales fueron amonestado Dion Lopy y Edgar. Por parte de los visitantes Badé.

Incidencias: Partido disputado en el Power Horse Stadium.

