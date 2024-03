El Gobierno y la Junta trabajan para llevar agua en barcos cisterna a Málaga

El Gobierno y la Junta de Andalucía trabajan ya en el posible envío de barcos cisterna cargados de agua a Málaga para garantizar el suministro en la provincia, una de las más afectadas por la sequía en España.



La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado este lunes que el Estado se ha comprometido a asumir el coste de la desalación y de llevar ese agua desde las plantas desalinizadoras hasta los buques.



Por su parte, corresponde a la Junta, ha señalado la ministra, la identificación de los barcos que sean necesarios y su descarga para la integración del agua en los sistemas de abastecimiento.



Ribera, que este lunes ha participado en un coloquio en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ha dicho que desde el Ejecutivo central están "siguiendo de cerca" estas gestiones previas: "Están los equipos técnicos trabajando, tanto de la Junta como del Ministerio. Confiamos en que no llegue a ser necesario, pero es importante estar preparados por si fuera así".



La titular de Transición Ecológica ha señalado que las lluvias de los últimos días han ofrecido "un cierto alivio a la situación compleja que vive Málaga", aunque "hay que ser cautos" y anticiparse a las peores situaciones que puedan producirse.



"Hay que trabajar con escenarios realistas y de prudencia", ha comentado Ribera, que ha precisado que el objetivo es garantizar el abastecimiento de agua en la agricultura y las ciudades, especialmente en zonas como Málaga, con un importante peso del turismo.



La situación en la provincia sería hoy diferente, ha recordado la ministra, si el Gobierno del PP no hubiera renunciado en 2012 a construir la desaladora de Fuengirola/Mijas, una de las infraestructuras que la Junta ha "pedido" ahora al Ejecutivo que lleve a cabo para hacer frente a la sequía.



El actual Gobierno se ha comprometido a ello, como también a incrementar la capacidad de desalación en Almería y facilitar la llegada de barcos de agua a Málaga, pese a no ser competencia del Estado, sino de la Junta, ha subrayado Ribera.



"Estamos convencidos de que en situaciones de emergencia es capital ofrecer todo el apoyo que corresponda a quien esté en una situación de necesidad, incorporando el mensaje de que hay que prepararse", ha manifestado.

