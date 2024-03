La centroderecha gana en Portugal por la mínima y Montenegro buscará formar Gobierno

La coalición de centroderecha Alianza Democrática (AD) ganó las elecciones de este domingo en Portugal con un resultado muy ajustado frente al Partido Socialista (PS) y su líder, Luís Montenegro, buscará formar Gobierno.



Sin duda, Portugal viró a la derecha en estos comicios tras más de ocho años en el poder de António Costa, pero buena parte de los votos fueron a parar al partido de ultraderecha Chega, que cuadriplicó los escaños frente a los que obtuvo en 2022.



Con el 99,01 % de los sufragios escrutados, el PS obtuvo el 28,66 % de los votos (77 escaños) frente a AD, que logró el 28,63 % de los sufragios, que se suman al 0,86 % conseguido por los partidos que integran esa alianza en Madeira, llegando a 79 asientos.



Chega está tercero, con el 18,06 % de los sufragios (48 escaños), seguido de Iniciativa Liberal, que logró 5,08 % votos (8 escaños).



Por detrás, están el Bloque de Izquierda, con el 4,46 % de los sufragios y cinco escaños; la alianza de comunistas y verdes, CDU-PCP, con el 3,30 % de sufragios y cuatro escaños; el ecologista Livre, con el 3,26 % y 4 diputados; y el animalista PAN, con el 1,93 % y un asiento.



Nada estaba claro conforme fueron sabiéndose los resultados, que el dirigente del PS, Pedro Nuno Santos, salió a conceder la victoria a AD y anunció que lideraría la oposición.



"A pesar de la diferencia tangencial entre nosotros y AD sin menospreciar los votos de los círculos electorales de nuestras comunidades (en el extranjero), todo indica que el resultado no permitirá al PS ser el partido más votado", dijo Santos en su comparecencia en un hotel de Lisboa.



Pese a haber concedido la victoria a AD, Santos reiteró que el PS no va a apoyar ninguna moción de rechazo que pueda presentarse al inicio de la nueva legislatura frente a un Gobierno minoritario de AD, porque no está en condiciones de presentar un Ejecutivo alternativo.



Sobre la posibilidad de que el PS viabilice unos presupuestos del Estado para 2025 presentados por un Gobierno de AD, consideró ese escenario "prácticamente imposible"



"No vale la pena crear presión sobre el PS, vamos a liderar la oposición, no somos nosotros los que vamos a apoyar un Gobierno de AD", indicó.



Poco después, salía Montenegro con cara seria, quizás consciente de la tarea que se le viene por delante de gobernar en minoría.



El líder de AD afirmó que "tiene expectativas fundadas" de que el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, le pida para formar Gobierno en el país y rechazó un acuerdo con la ultraderecha.



"Creo que los portugueses también han dicho que es necesario que los partidos políticos, especialmente aquellos con representación parlamentaria, deben privilegiar más el diálogo y la consulta entre líderes y partidos", dijo Montenegro.



Preguntado por una periodista sobre si pactaría con Chega, fue tajante y aseguró que cumplirá su palabra, después de haber reiterado durante la campaña electoral que no tiene intención de pactar con la ultraderecha.



Unos 10,8 millones de portugueses estaban llamados a votar este domingo en unas elecciones en las que se renovaban los 230 escaños del Parlamento y en las que hubo un participación superior a la de comicios anteriores, con el 66,23% de afluencia a las urnas.



La jornada transcurrió con tranquilidad sin apenas incidentes graves, con la excepción de la polémica protagonizada por AD y un partido con siglas similares Alternativa Democrática Nacional (ADN), de derechas, lo que llevó a que algunos electores se confundieran a la hora de marcar la papeleta.



De hecho, AD denunció esta confusión a la Comisión Nacional de Elecciones lusa al recibir noticias de que algunos electores que querían votar por ellos acabaron sufragando ADN debido a la similitud de sus nombres.



Alianza Democrática se dio a conocer durante la campaña bajo la siglas de AD, pero en las papeletas de hoy aparecía su nombre acompañado de las siglas de los partidos que la componen PPD/PSD.CDS-PP.PPM., mientras que la otra fuerza aparecía como ADN.



Lo cierto es que ADN ha logrado 100.044 votos, el 1,63 % de los sufragios, pero no ha logrado hacerse con ningún escaño.

