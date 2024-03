Polémica por la presunta manipulación de la foto de la princesa de Gales con sus hijos

La monarquía británica afronta este lunes una polémica después de que cuatro agencias gráficas internacionales retiraran de sus servicios por presunta manipulación digital la fotografía difundida el domingo de la princesa de Gales con sus hijos, la primera con Catalina desde su operación el 16 de enero.



La Agencia EFE ha comprobado que hay indicios de que la foto remitida por el Palacio de Kensington -residencia oficial de los príncipes de Gales- podría haber sido retocada en origen, por lo que ha decidido avisar a sus clientes de esta circunstancia.



Asimismo, EFE ha solicitado al Palacio de Kensington una explicación sobre la supuesta alteración de la imagen original, aunque todavía no ha recibido una respuesta.



En la foto, tomada por el príncipe Guillermo a principios de la semana pasada en su residencia en Windsor (a unos 40 kilómetros de Londres), aparece la princesa de Gales sentada al aire libre rodeada de sus tres hijos de pie y a sus costados.



La presunta manipulación aparece en torno a la muñeca izquierda de la princesa Carlota, sentada en el apoyabrazos de la silla a la izquierda de su madre.



A su derecha, está el príncipe Luis y detrás, con los brazos alrededor de la princesa, Jorge, segundo en la línea de sucesión después de su padre.



Las agencias Getty Images, AFP, Reuters y Associated Press eliminaron la imagen de los canales a sus clientes al detectar una anomalía en la posición de la mano izquierda de la princesa Carlota.



Después de que la foto fuera utilizada por los principales medios de comunicación en el Día de la Madre en el Reino Unido, a última hora del domingo la estadounidense Associated Press anunció a sus abonados que la anulaba.



"Tras una inspección más detallada, parece que la fuente ha manipulado la imagen. No se enviará ninguna foto de reemplazo", informó.



Poco después, la británico-canadiense Reuters y la francesa AFP también la eliminaron, así como la estadounidense Getty Images.



La agencia británica PA, que la distribuyó originalmente al ser el medio de referencia en el Reino Unido, la mantuvo, pero indicó que ha pedido explicaciones al Palacio de Kensington.



Catalina difundió la imagen en su cuenta de X con motivo del Día de la Madre, con el mensaje: "Gracias por sus amables deseos y continuo apoyo durante los últimos dos meses. Les deseo a todos un Feliz Día de la Madre. C".



La imagen sigue colgada en la cuenta de Instagram del príncipe y la princesa de Gales.



La fotografía suscitó expectación al ser la primera de la princesa, de 42 años, desde que se sometió a una intervención abdominal en una clínica de Londres por una dolencia que no se ha especificado y que ha sido motivo de numerosas conjeturas.



De acuerdo con fuentes de palacio, la futura reina, que pasó trece días ingresada, se recupera bien de la cirugía, aunque no se espera que asuma compromisos oficiales hasta después de Semana Santa.

