Una derrota plagada de errores

El Betis se dejó los tres puntos en casa ante el Villarreal en un partido plagado de errores. Se dice que un domingo nunca se pueden tomar decisiones porque los errores al final de la semana se pagan muy caro, esa lección la aprendió el conjunto verdiblanco ante el submarino amarillo.

Una expulsión, un gol en propia y un fallo a puerta vacía. Esos fueron tres puntos de inflexión en el encuentro del conjunto verdiblanco. Visto lo visto, casi que hay que resaltar que sólo perdiera de un gol. El Betis contaba con algo de ventaja por no haber jugado entre semana, pero le acabaron pesando las piernas.

Falló el Chimy autoexpulsándose en una tangana, falló Sokratis en un gol que se metió en propia y falló Fekir un tanto a puerta vacía en la misma jugada en la que el Villarreal marcó el tercero, pero también metió la pata Pellegrini. El gran artífice del Betis de los últimos años no está fino últimamente. No planteó un buen partido y no tuvo capacidad de reacción desde el banquillo.

Los locales nunca fueron superiores pero tuvieron momentos de lucidez. Se adelantaron en dos ocasiones y en las dos el Villarreal reaccionó bien y rápido. Con el 2-2 en el marcador, los de Marcelino volvieron a golpear y se pusieron 2-3.

Con ese resultado el Betis no fue capaz de hacer nada. El submarino amarillo se echó atrás y con eso se llevó el partido.

Lo malo no es la segunda derrota consecutiva del conjunto verdiblanco, es que vuelve a perder la sexta plaza en detrimento de la Real Sociedad, que venció al Granada. La semana acabó mal, pero ahora hay una nueva por delante para volver a la senda de la victoria.

Ficha técnica:

Real Betis: Rui Silva; Sabaly (Abde 88”), Chadi Riad, Sokratis, Juan Miranda (Pablo Busto 89”); William Carvalho (Johnny Cardoso 78”), Guido Rodríguez (Marc Roca 78”); Pablo Fornals, Nabil Fekir, Chimy Ávila y Willian José.

Villarreal CF: Jorgensen; Kiko Femenía, Eric Bailly, Aissa Mandi, Alberto Moreno; Traoré (Ilias 74”), Santi Comesaña (Capoue 81”), Dani Parejo, Álex Baena (Jorge Cuenca 74”); Gerard Moreno (Francis Coquelin 74”) y Sorloth.

Goles:

1-0 m. 30: Guido Rodríguez.

1-1 m. 40: Álex Baena.

2-1 m. 45: Willian Jos.

2-2 m. 48: Sokratis (p.p).

2-3 m. 67: Sorloth.

Árbitro: Hernández Hernández. Por parte de los locales fue amonestado Cardoso. Por parte de los visitantes Bertrand Traoré y Jorgensen. Chimy Ávila y Alberto Moreno fueron expulsados.

Incidencias: Partido disputado en el estadio Benito Villamarín ante 47.711 espectadores.

