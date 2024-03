Baza, en Granada, reparte agua en el tercer día de restricciones por exceso de carbono

El Ayuntamiento de Baza (Granada) ha habilitado tres puntos para distribuir agua embotellada en el tercer día de restricciones en la red municipal tras detectar un nivel de carbono orgánico que supera los límites establecidos.



El suministro de agua sigue estando restringido y solo puede utilizarse para el aseo personal o la limpieza doméstica, por lo que desde este domingo se han habilitado tres puntos desde los que distribuir botellas a los vecinos afectados.



El alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, emitió este viernes un bando para prohibir el consumo de agua para cocinar o beber después de que una analítica ordinaria de la red municipal detectase que los parámetros de carbono orgánico total superan el nivel legalmente establecido.



Fuentes municipales han explicado este domingo que no cuentan con nuevos resultados, por lo que se han prorrogado las restricciones, que no afectan a toda la ciudad sino a la parte alta de Baza, el barrio de las cuevas y el de Santa Bárbara, todo el área de la avenida de Ronda, Cerrico, Carretera de Caniles y Santos Médicos.



Han adelantado además que las restricciones podrían mantenerse hasta el próximo jueves porque una vez solventados los parámetros de carbono, el Ayuntamiento tendrá que tener dos análisis más que corroboren la seguridad del agua.



El Ayuntamiento también baraja la opción de que la próxima prueba mantenga el desajuste detectado este viernes, lo que complicaría la situación.



De momento, se ha activado un plan de actuación en la zona para el reparto gratuito de agua embotellada que ya se ha centralizado en el parque de Bomberos.



Se han establecido tres puntos físicos donde los vecinos afectados pueden recoger hasta nueve litros de agua embotellada por núcleo familiar.



El alcalde bastetano, Pedro J. Ramos, ha pedido tranquilidad a los afectados y se ha puesto además en contacto con las autoridades sanitarias de la provincia que no han detectado ningún problema de salud vinculado con el consumo del agua.

