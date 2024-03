El Covirán Granada respira al ganar a un duro Surne Bilbao Basket

El Covirán Granada toma aire en la clasificación de la Liga Endesa tras vencer este domingo por 87-79 en el Palacio de los Deportes de la ciudad andaluza al Surne Bilbao Basket, que vendió muy cara su derrota con un espectacular Álex Reyes al mando, pero que encadena siete derrotas a domicilio en la competición doméstica.



Los dos equipos empezaron el partido perezosos (4-6, m.5), los locales se animaron con la salida a pista del finlandés Elias Valtonen (13-8, m.8) y los visitantes con los primeros puntos de Álex Reyes, acabando el primer cuanto con ventaja de los granadinos con canasta sobre la bocina de Lluis Costa (17-15).



Los de Pablo Pin se mostraron mucho más agresivos en defensa y acertados en ataque en el segundo cuarto para lograr su primera renta importante en el marcador (27-17, m.13 tras un parcial de 8-0).



El Surne Bilbao Basket reaccionó, tras tiempo muerto de su entrenador Jaume Ponsarnau, con un parcial de 0-7 (27-24, m.15) aunque no mantuvo la constancia, sobre todo defensiva, y no pudo evitar que los locales dominaran con autoridad al descanso por 44-33 con dominio bajo los tableros del senegalés Malik Dimé.



El intercambio de canastas del tercer cuarto no favoreció a un cuadro visitante a remolque e irregular en su rendimiento (54-43, m.25) que se enganchó de nuevo al partido con un parcial de 2-12 (56-52, m.29) con buenos minutos del estonio Kristian Kullamae.



El choque entró en los diez minutos finales con 60-55, con un Surne Bilbao Basket muy mejorado (69-68, m.34) y con un enchufadísimo Álex Reyes, con cuatro triples casi seguidos para mantener con opciones a los suyos, siete en el partido y 29 puntos finales.



Sin embargo, la aparición estelar del alemán David Kramer lideró a los locales en un parcial decisivo de 9-0 (81-71, m.39), aunque los vascos estuvieron en el partido con opciones hasta los últimos segundos.



- Ficha técnica:



87 - Covirán Granada (17+27+16+27): Costa (13), Kramer (14), Tomás (5), Cheatham (12), Wiley (5) -cinco inicial-, Rousselle (9), Martínez (0), Díaz (0), Valtonen (13), Iriarte (2), Dime (4) y Felicio (10).



79 - Surne Bilbao Basket (15+18+22+22): Renfroe (10), Kullamae (16), Hornsby (0), Andersson (4), Killeya-Jones (4) -cinco inicial-, Smith (4), Reyes (29), De Ridder (6), Pantzar (4) y Hlinason (2).



Árbitros: Miguel Ángel Pérez, Fabio Fernández y Rubén Sánchez.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 24 de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de Granada ante 7.722 espectadores.

