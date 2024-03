Las agencias de viajes apuestan "a priori" por la tasa turística

Las agencias de viajes de Sevilla apuestan "a priori" por la implantación de una tasa turística en la ciudad --aunque demandan, eso sí, que todo el sector esté de acuerdo-- puesto que otras capitales que ya la tienen "no han visto mermado el flujo de visitantes". "No veo por qué Sevilla no puede tenerla".

Así lo expresa el presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Sevilla (Aevise), Carlos Martín, en declaraciones a Europa Press, tras ser reelegido en su cargo esta semana. "Es un debate que algún día se deberá abordar de lleno y si se decidiera, con argumentos de peso, que no se debe aplicar, se aceptaría sin más". En este sentido, Martín apuesta por "sentarse y hablar sobre este asunto en lugar de estar instalados en el No por el No".

Considera el responsable de las agencias de viajes de Sevilla que uno de los problemas puede estar en la gestión de la tasa. "Entiendo la reticencia de los hoteleros puesto que se pretende que sean recaudadores y ocuparse de un cobro destinado a las cuentas públicas, sin que reciban por ello una compensación".

Sin embargo, Carlos Martín "no halla explicación a la negativa de la Junta de Andalucía" para la implantación de la citada tasa y que el argumento utilizado por el Gobierno andaluz sea que "no es el momento". Para el presidente de la patronal de las agencias de viajes, se trata de una cantidad importante --se estiman unos siete millones de euros al año, con una tasa de un euro, en función de los visitantes que recibe la ciudad-- que se podría utilizar en mejoras de monumentos "como la Plaza de España y en la promoción de nuestro destino".

En cuanto a los retos que se marca la nueva junta directiva, Carlos Martín subraya que pretenden que la asociación "deje de ser presidencialista", teniendo en cuenta la diversa naturaleza de las firmas que intengran Aevise, con empresas especializadas en el turismo emisor y receptor, el vacacional o el del segmento de congresos; crecer más como asociación, ser más operativa e impulsar la igualdad en los órganos de gobierno.

Asimismo, Aevise tiene previsto renovar varios convenios con el Ayuntamiento, entre ellos, el acuerdo que permita "afianzar" el Salón del Viaje, y la puesta en marcha de una iniciativa --'Barrio viajero'-- que tiene como objetivo acercar a los barrios "las ganas de viajar", a través de pequeñas charlas y reuniones con la colaboración de los distritos municipales.

Por último, desde la asociación de agencias de viajes se seguirá prestando apoyo a Prodetur, la empresa pública de promoción del turismo de la Diputación de Sevilla, "que se están centrando también en Marruecos y Miami (EEUU)". En este sentido, Carlos Martín ha pedido de nuevo trabajar de forma insistente en la consecución del vuelo directo a Estados Unidos, y, en concreto, a la capital del Estado de Florida.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es