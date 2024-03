Gorosabel y Sivera enfilan la salvación del Alavés

El jugador albiazul Andoni Gorosabel se vistió de delantero para anotar el 1-0 con mucha calidad, que fue clave para que el Deportivo Alavés superase al Rayo Vallecano que se encontró con una gran intervención del meta Antonio Sivera en la última jugada, que permite que el equipo vasco enfile el camino de la salvación en Mendizorroza, en la vigesimoctava jornada de LaLiga EA Sports.



El lateral derecho culminó una gran carrera y un mano a mano con Dimitrievski que dio tres puntos de oro al equipo babazorro y metió en problemas a los vallecanos, que se acercan a las plazas de descenso.



A los madrileños les faltó la pegada que tuvo el Alavés, que generó más ocasiones en la primera mitad, mientras que en la segunda fue el Rayo Vallecano el que se hizo más tiempo con el balón.



El Alavés tuvo varias ocasiones a balón parado, pero los vallecanos defendieron con orden y buscaron sorprender al contragolpe a su rival.



El primer cuarto de hora tuvo muchas idas y venidas pero sin mucho peligro en ninguna de las porterías.



El Rayo Vallecano mejoró cuando se hizo con el balón y se activó en ataque con un par de jugadas de largo recorrido.



Los dos intentaron apretar la salida de balón del rival y esta presión provocó una recuperación peligrosa de Samu Omorodion, pero el delantero babazorro intentó resolver en solitario sin éxito, cuando llegaba Carlos Vicente con todo a favor para rematar la jugada.



En el minuto 39 se detuvo el partido durante cuatro minutos para atender a un aficionado local en la grada de Mendizorroza, que se quedó en silencio mientras intervenía el equipo sanitario de una indisposición que no fue a mayores.



Precisamente, tras la reanudación del partido llegó el primer gol. Con el Rayo Vallecano volcado en el campo del Alavés, los albiazules recuperaron el balón y Antonio Blanco tuvo la pausa suficiente para que Andonio Gorosabel cogiera el carril derecho y con un envío perfecto, el lateral guipuzcoano resolvió el mano a mano con Dimitrievski con una definición propia de un delantero, por encima del portero visitante.



Tras el paso por vestuarios, el Rayo lo intentó sobre todo por la banda derecha, pero fue el Alavés el que logró el segundo tanto del partido, que fue anulado por un milimétrico fuera de juego de Carlos Vicente, autor de la asistencia a Javi López.



Del mismo modo, a Raúl De Tomás también le anularon el gol del empate por fuera de juego en la jugada posterior.



El balón parado fue el mejor aliado de los locales en los primeros minutos de la segunda parte, mientras que el Rayo Vallecano mejoró con los cambios de Iñigo Pérez.



Recuperaron el criterio con el balón y forzaron varios saques de esquina que, sin embargo, estuvieron defendidos por un Alavés que cedió espacio a los madrileños y que buscó el contraataque cuando más apretaba el equipo vallecano que acabó el choque quemando todas sus naves ofensivas.



Los albiazules no perdieron su disposición y aguantaron con el 1-0 en un recta final muy movida. El Rayo buscó el gol, pero Antonio Sivera en primera instancia y el larguero después, al repeler un remate al borde del área pequeña de Radamel Falcao evitaron el empate.



Ficha técnica:



1 - Alavés: Sivera; Gorosabel (Tenaglia, min.84), Abqar, Rafa Marín, López; Guevara, Blanco, Guridi (Benavídez, min.78); Carlos Vicente (Sola, min.78), Rioja (Abde, min.71) y Samu (Kike García, min.71)



0 - Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Aridane, Lejeune, Espino (Chavarría, min.46); Pathé Ciss (Falcao, min.78), Isi, Unai López, De Frutos (Bebe, min.86); Kike (Miguel Crespo, min.63) y Raúl de Tomás (Camello, min.63).



Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Abqar (min. 28) y a los visitantes Isi (min.13) y Espino (min. 30).



Goles: 1-0: min. 44, Gorosabel.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoctava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 16.519 espectadores. Antonio Sivera cumplió 100 partidos con el Alavés. En el minuto 39 se detuvo el partido durante cuatro minutos para atender a un aficionado local en la grada de Mendizorroza, aunque no fue a mayores.

