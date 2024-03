El Girona recupera la segunda plaza con un triunfo ante el Osasuna

El Girona ganó este sábado al Osasuna por un merecido 2-0 en el fortín de Montilivi con dos goles de Portu y Sávio Moreira que sirven para que el equipo de Míchel Sánchez recupere las sensaciones y la segunda posición y dé un nuevo paso de gigante hacia su objetivo de disputar la Liga de Campeones.



El equipo catalán se repuso de la derrota en Mallorca y enlazó la décima jornada sin perder como local, frenando el gran momento 'rojillo'. Y amplió el margen sobre el quinto a 12 puntos a la espera del partido de este domingo del Athletic en Las Palmas. Solo restan diez jornadas y tiene el reto de hacer historia en sus manos.



El duelo de pistoleros entre Artem Dovbyk y Ante Budimir, empatados a 14 goles, empezó con protagonismo para el ariete gerundense, con ganas de romper su peor racha sin ver portería: seis duelos, desde el hat-trick en seis minutos al Sevilla del 21 de enero. Avisó con un cabezazo sin peligro y a los ocho minutos encontró el gol con una gran definición ante Sergio Herrera, pero estaba en clara posición de fuera de juego al recibir el pase de Sávio Moreira.



El 1-0 solo requeriría cinco minutos más: Èric García, lateral por el regreso al once de David López y Daley Blind, conectó con Viktor Tsygankov entre líneas y el extremo ucraniano puso un gran pase a la espalda de la defensa 'rojilla' para Portu. El '24', la otra novedad en la alineación local, marcó el 1-0 con un disparo cruzado.



El Girona rozó el segundo poco después, en una acción protagonizada por Èric: inició la jugada, cruzó al campo y recibió el balón en el área rival, pero su disparo se estrelló en un defensa. El Osasuna tenía la baja de David García, pero Arrasate repitió la fórmula de cinco defensas que ya es habitual en los partidos de visitante.



El encuentro se igualó al llegar a la media hora, bajo un diluvio y con un Osasuna creciente, aunque sin saber generar demasiada sensación de peligro. Solo perturbó la tranquilidad del Girona, cómodo, con un remate desde la frontal de Jon Moncayola que se fue cerca del palo izquierdo de Paulo Gazzaniga.



El electrónico lucía un resultado peligroso para los locales y tras el descanso regresaron al verde con la voluntad de ampliar distancias. Dovbyk, muy vigilado por los tres centrales durante todo el partido, no llegó a rematar por centímetros un centro al segundo palo de Miguel Gutiérrez, asistido por Sávio.



Poco después acarició el gol en una gran acción de Blind, evitado de forma providencial por Jorge Herrando, y a continuación el equipo, el banquillo y el estadio se indignaron con el árbitro por no señalar penalti por un empujón de Alejandro Catena cuando Sávio se plantaba solo ante el cancerbero visitante.



El Girona perdió por lesión a Tsygankov, reemplazado por Yan Couto, pero no cambió su plan de proteger la victoria desde la posesión y atacando. Mereció el 2-0, ante un Osasuna nada incisivo. Cristhian Stuani lo tuvo en las botas, pero falló solo ante el meta, y lo logró Sávio en el minuto 86, después de que Busquets Ferrer le anulara un gol por falta de Stuani.



Aleix García, habilitado por Miguel, asistió de tacón a brasileño y este hizo explotar Montilivi con un tiro al segundo palo.



- Ficha técnica:



2 - Girona: Gazzaniga; Èric, David López, Blind, Miguel; Aleix García, Iván Martín (Jastin, min. 90+2); Tsygankov (Yan Couto, min. 64), Portu (Jhon Solís, min. 80), Sávio (Pablo Torre, min. 90+2); y Dovbyk (Stuani, min. 80).



0 - Osasuna: Herrera; Areso (Ibáñez, min. 88), Unai García, Catena, Herrando, Johan Mojica; Moncayola, Torró (Moi Gómez, min. 70); Aimar, Rubén García (Raúl, min. 70); y Budimir (José Arnáiz, min. 88).



Goles: 1-0, min. 13: Portu. 2-0, min. 86: Sávio.



Árbitro: Busquets Ferrer (comité balear). Amonestó a los locales Iván Martín (min. 35), Èric (min. 58) y Yan Couto (min. 68) y a los visitantes Herrando (min. 45), Areso (min. 72) y Moi Gómez (min. 90+4).



Incidencias: Partido de la 28ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadi Municipal de Montilivi ante 11.598 aficionados.

