La Real Sociedad remonta en la recta final y acerca al Granada a Segunda

La Real Sociedad se reencontró este sábado con la victoria en LaLiga, tras dos derrotas seguidas y su eliminación de la Copa del Rey y de la Liga de Campeones, al remontar en la recta final de su partido en el Nuevo Los Cármenes (2-3) ante un Granada que prolonga su mal momento y ve cada vez más cerca el descenso a Segunda.



En una primera parte llena de alternativas marcó por partida doble (m.21 y m.47+) el albanés Myrto Uzuni para el Granada, el primer tanto de penalti, y el nigeriano Umar Sadiq para los donostiarras, mientras que en la segunda, que fue de dominio visitante, la Real le dio la vuelta al marcador con los goles de Robin Le Normand (m.80) y del luso André Silva (m.86).



Los locales, que suman ya ocho jornadas ligueras sin ganar, demostraron su necesidad con una buena puesta en escena en el partido y una primera ocasión del argentino Lucas Boyé que no encontró portería.



La Real Sociedad, incómoda al principio con el balón, llegó por primera vez al área rival en una acción de estrategia, con el polaco Kamil Jozwiak sacando bajo palos el remate de cabeza de Mikel Oyarzabal.



Alex Remiro evitó el gol local, en un tiro cruzado de Jozwiak (17’), aunque la acción terminó en penalti, pitado tras ser llamado desde el VAR Martínez Munuera, por falta en el rechace de Javi Galán al uruguayo Facundo Pellistri.



Marcó Uzuni desde los once metros, pero la alegría local sólo duro doce minutos porque en el 33 un centro de Brais Méndez acabó en gol de cabeza de Sadiq en una gran acción colectiva realista.



Tras evitar poco después el argentino Augusto Batalla el 1-2 ante Brais Méndez, Álex Remiro se convirtió en el protagonista del primer tiempo.



El meta firmó sendos paradones ante Pellistri y Sergio Ruiz para evitar el gol, pero ya en el tiempo añadido no se entendió con su defensa y estuvo dubitativo en el 2-1 marcado en boca de gol por un atento Uzuni.



La segunda mitad fue de dominio casi total de la Real Sociedad, aunque en su primer tramo sólo inquietó a Batalla con un par de tiros lejanos de Beñat Turrientes.



Pese a no crear ocasiones claras, los visitantes empataron en el minuto 80 en una segunda jugada tras un saque de esquina al rematar libre de marca Le Normand un envío raso desde la izquierda del escocés Kieran Tierney.



Dio la vuelta la Real Sociedad al marcador con el 2-3 en el minuto 86, marcado por André Silva al aprovechar un rechace de Batalla tras tiro de Turrientes. El gol fue anulado en primera instancia por fuera de juego y validado por el VAR.



Los últimos minutos del partido fueron una muestra del enfado de la afición del equipo rojiblanco, penúltimo con 14 puntos, a diez de la permanencia, con pitos a sus futbolistas y gritos constantes de "directiva dimisión" en un Nuevo Los Cármenes que registró su peor entrada de la temporada.



- Ficha técnica:



2 - Granada: Batalla; Ricard (Melendo, m.89), Bruno Méndez, Ignasi Miquel, Carlos Neva, Sergio Ruiz (Gonzalo Villlar, m.65), Gumbau, Jozwiak (Corbeanu, m.80), Pellistri, Uzuni (Matías Arezo, m.80), Lucas Boyé (Hongla, m.65).



3 - Real Sociedad: Álex Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Javi Galán (Tierney, m.46), Zubimendi, Merino, Brais Méndez, Turrientes (Olasagasti, m.90), Sadiq (Becker, m.68), Oyarzabal (André Silva, m.68).



Goles: 1-0, M.21: Uzuni, de penalti. 1-1, M.33: Sadiq. 2-1, M.47+: Uzuni. 2-2, M.80: Le Normand. 2-3, M.86: André Silva.



Árbitro: Martínez Munuera (C. Valenciano). Mostró cartulina amarilla al local Sergio Ruiz (m.45) y a los visitantes Traoré (m.23) y Sadiq (m.63).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 9.214 espectadores.

