Luis Zahera y el documental 'Salvaxe, salvaxe' del ourensano Emilio Fonseca triunfan en Málaga

La cinta 'Salvaxe, salvaxe' del director ourensano Emilio Fonseca se ha llevado la Biznaga de Plata al Mejor Documental en la Sección Oficial de la 27 edición del Festival de Málaga, que también ha reconocido a Luis Zahera como mejor actor por 'Pájaros', galardón concedido 'ex aequo' junto a Joaquín Furriel por 'Descansar En Paz'.

El palmarés del certamen andaluz se ha dado a conocer este sábado en el cine Albéniz de Málaga por la presidenta del jurado de largometrajes a concurso, Claudia Piñeiro, acompañada del director del certamen, Juan Antonio Vigar, quien ha anunciado que la próxima edición, la 28, será del 14 al 23 de marzo de 2025.

El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes de la 27 edición del Festival de Málaga ha concedido la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española a la cinta 'Segundo premio', de los directores Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez; y la Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana a 'Radical', de Cristopher Zalla.

'Segundo premio' es reconstrucción basada en cómo se hizo el tercer disco de la banda de música Los Planetas, 'Una semana en el motor de un autobús'. La trama --que subraya que "esta (no) es una película sobre Los Planetas"-- sigue a un grupo granadino de finales de los 90 que vive un momento delicado entre rupturas y espirales de autodestrucción. De ese proceso nacerá uno de los álbumes más laureados de la escena independiente española.

La mexicana 'Radical', por su parte, está basada en una historia real y cuenta la historia en un pueblo fronterizo mexicano plagado de negligencia, corrupción y violencia, donde un maestro (Eugenio Derbez), prueba un método radicalmente nuevo para desbloquear la curiosidad, el potencial y, tal vez incluso el genio, de sus alumnos.

El Premio Especial del Jurado ha sido para 'Los pequeños amores', de Celia Rico; un reflejo íntimo y costumbrista, con toques de fino humor, de la soledad y las relaciones entre una madre y una hija; y el Premio del Público lo ha recibido 'La casa', de Álex Montoya, en la que tres hermanos que se reúnen tras la muerte de su progenitor en la casa en la que pasaron los veranos de su infancia.

La Biznaga de Plata a Mejor Actor se ha otorgado 'ex-aequo' a Luis Zahera por su personaje en 'Pájaros' y a Joaquín Furriel en 'Descansar en paz'; mientras que el reconocimiento a la Mejor Actriz ha ido a parar a Lola Amores por 'La mujer salvaje'. Asimismo, el jurado de la sección oficial ha concedido la Biznaga a Mejor Dirección a Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez por 'Segundo premio'.

La Biznaga de Plata a la Mejor interpretación femenina de reparto ha sido para Adriana Ozores por 'Los pequeños amores', mientras que Gabriel Goity ha sido elegido para el reconocimiento a la mejor actuación masculina de reparto por 'Descansar en paz'.

Álex Montoya y Joana M. Ortueta han sido reconocidos con el Mejor guión por 'La casa', mientras que Fernando Velázquez ha logrado el premio a Mejor música por la misma cinta. Juan Carlos Martínez ha conseguido la Biznaga de Plata a la Mejor fotografía por 'Golán' y 'Segundo premio' se ha alzado con el Mejor montaje, obra de Javi Frutos.

Ese ha sido el veredicto del Jurado de la Sección Oficial de Largometrajes a concurso, integrado por Alejandro Loayza Grisi, Antonia Zegers, Daniela Fejerman, Javier Ruiz Caldera y José Luis Rebordinos; además de Claudia Piñeiro como presidenta.

En cuanto a los premios complementarios, la Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado de la Crítica --integrado por Alberto Rey, Laia Portaceli, María Esther Beltrán, Matías Rebolledo y Moisés Rodríguez-- ha ido a parar a 'Nina', de la directora Andrea Jaurrieta.

El jurado ha considerado que la película habla de un tema "sensible en nuestra sociedad de manera valiente, denunciando los abusos sexuales y los silencios cómplices y encubridores, con una estructura narrativa y cinematográfica muy elaborada que recupera los arquetipos del cine clásico en forma de un poderoso western moderno, en el que el color y la música juegan un papel destacado".

Por su parte, el Jurado Oficial de la Sección ZonaZine ha concedido la Biznaga de Plata a la Mejor película española a 'La hojarasca', de Macu Machín, y la Biznaga de Plata a la Mejor película iberoamericana a 'Los tonos mayores', de Ingrid Pokropek. Además, Machín ha recibido el galardón a Mejor dirección.

La Mejor interpretación femenina de la sección Zonazine ha sido de Sofía Clausen, por 'Los tonos mayores', y en el apartado masculino ha sido Diego Solís, por 'Lumbrensueño'. 'Orgullo Vieja', obra de Chema Rodríguez, se ha alzado con la Biznaga de Plata Premio del Público.

El Jurado de la Sección Oficial de Documentales a concurso ha otorgado la Biznaga de Plata al Mejor documental, dotada con 4.000 euros, a 'Salvaxe, salvaxe', de Emilio Fonseca. El reconocimiento a la Mejor dirección ha sido 'ex-aequo' para Carlos Essmann por 'Artefacto 71' y Jonas Brander por 'Hasta que se apague el sol'.

La Mención Especial del Jurado a la película 'Hasta que se apague el sol', de Jonas Brander, y a Lucija Stojevic por 'Pepi Fandango'. El Jurado Joven Documental de la Universidad de Málaga (UMA) ha dado el Premio del Público a 'Saturno', de Daniel Tornero.

El Premio del Público a la Mejor película de la sección 'Mosaico. Panorama internacional' ha sido otorgado a 'Stella, víctima y culpable (Stella. A Life)', de Kilian Riedhof, que ha logrado 8.000 euros para su distribución en España.

En la sección oficial de cortometrajes, la Biznaga de Plata al Mejor cortometraje documental, dotada con 2.000 euros, la ha recibido 'Els buits (Los vacíos)', de Sofía Estévez, Isa Luengo y Marina Freixa Roca.

La Mención Especial del Jurado ha ido a 'Un mergulho em agua fría (Un salto en agua fría)"', de Raquel Marqués, y 'Those Next to Us', de Bernhard Hetzenauer. El Premio del Público otorgado por el Jurado Joven Documental de la UMA ha sido para 'Viaje alrededor de mi ordenador', de Daniel Natoli.

El Mejor cortometraje de ficción, dotado con 2.000 euros, lo ha recibido 'El trono', de Lucía Jiménez; con mención especial para 'Rutina' de Roberto López. La Biznaga de plata a la Mejor dirección en esta categoría ha sido para David Pérez Sañudo por 'Agrio'; y la Mejor interpretación femenina 'ex aequo' a Roser Rendon Ena y Rasvery Lissette Donaire Restituyo por 'Cura sana'.

En el apartado de mejor interpretación masculina el premio ha sido para Manu Baqueiro por 'El trono'. 'Troleig (Troleo)', de Luis E Pérez Cuevas, se ha llevado la Biznaga de Plata Premio del Público a la mejor película de esta sección.

En la sección oficial de Cortometrajes Animazine, el Mejor cortometraje --dotado con 2.000 euros-- ha sido 'Homework', de Nacho Arjona, que también se ha llevado el Premio del Público. La mención especial del Jurado en esta categoría ha sido otorgado a 'Cafuné', de Lorena Ares y Carlos F. de Vigo.

En cuanto a los Cortometrajes Málaga, el galardón al Mejor Cortometraje de Ficción, de 1.000 euros, ha ido a 'Alicia', obra de Toni Morales, con mención especial a 'Los horrores de la guerra', de Manolo Orellana.

El reconocimiento al Mejor cortometraje documental, de animación o experimentación --dotado con 1.000 euros-- ha sido para 'Ciao bambina'', de Afioco Gnecco y Carolina Yuste. El Premio del Público en esta sección se lo ha llevado 'Los horrores de la guerra', de Manolo Orellana.

En cuanto a las series, ha sido reconocida con la Biznaga de Plata Premio del Pública la producción 'Nos vemos en otra vida', de Jorge Sánchez Cabezudo. Los premios Málaga Cinema han ido para Rafael Robles (Oficios del Cine), Stephanie Magnin (Mejor actriz) y Carlos Scholz (Mejor actor).

