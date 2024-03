Hugo Duro y Mamardashvili desquician al Getafe en Mestalla

Hugo Duro, con una exquisita vaselina, y el georgiano Giorgi Mamardashvili, con meritorias paradas, desquiciaron este sábado en Mestalla al Getafe, que acabó cediendo en un partido igualado ante un Valencia que vuelve a ganar más de un mes después y se agarra a la lucha por Europa.



José Bordalás regresaba este sábado a Mestalla por primera vez con el objetivo de “certificar la permanencia” y la posibilidad de superar en la tabla a su rival, pero sin sus dos máximos goleadores, Borja Mayoral y Mason Greenwood. Mientras, el Valencia quería volver a ganar después de más de un mes sin saborear la victoria para dedicárselo a Mouctar Diakhaby, gravemente lesionado en una rodilla ante el Real Madrid..



Bajo la lluvia y con el sonido de la 'mascletá' de fondo, el partido entre el equipo de Rubén Baraja y José Bordalás comenzó con una primera llegada de los locales a los tres minutos. Foulquier, dispuesto a repetir su gran actuación del día del Real Madrid, centró al área, pero la zaga azulona repelió el envío.



El Getafe, rudo en el marcaje a los valencianistas, también fue capaz de llegar pronto al área de Mamardashvili. La lluvia, humo y olor a pólvora dificultaba el juego en Mestalla y, aunque parecía que el Valencia comenzó dominando con un testarazo de Cenk que se estrelló en Maksimovic y un remate de Canós que se marchó alto, el Getafe supo arrebatarle el balón.



A los dieciocho minutos llegó el primer tiro a meta del conjunto madrileño. Juan Iglesias probó suerte desde lejos, pero se resbaló y Mamardashvili pudo detener sin problemas el cuero. El Valencia supo deshacerse de la presión del equipo de su exentrenador y volvió a recuperar el balón con un Canós que lo intentaba y lo intentaba.



Muy incisivo en el área y atento en las segundas jugadas, el futbolista de Nules mandó el balón por encima del larguero dos ocasiones y se topó con Djené en otra hasta que llegó Hugo Duro para agitar un duelo que había caído en ritmo.



Cinco minutos antes del descanso, el delantero castigó a su exequipo con una delicada vaselina que Alderete trató de evitar, pero el exvalencianista no pudo y vio en primera fila como el balón entró en la red de David Soria.



Hugo Duro no solo celebró el gol con sus compañeros, si no que se acordó de Diakhaby y celebró el 1-0 con una camiseta del central. Al Getafe solo le quedó la opción de apretar en unos últimos compases en los que Cenk se hizo grande. El central rechazó los envíos al área del equipo madrileño, que volvió con fuerza tras el paso por el vestuario.



El partido se reanudó con una buenísima ocasión de Mata que Mamardashvili sacó bajo palos y la defensa blanquinegra rechazó en el área. Inmediatamente, Javi Guerra contestó con un centro que atrapó Soria y luego fue Pepelu quien probó suerte, pero su chut se marchó fuera.



Ahora era el Getafe el que buscaba imponerse al Valencia en busca del empate y comenzó a asediar el área blanquinegra. Pese a la insistencia, Mamardashvili se mantuvo firme en las acciones a balón parado. Y el juego volvió a pararse.



Diego López buscó el gol de la tranquilidad, pero no pudo marcar el 2-0 y, como ya hiciera en la primera parte, el Getafe volvió a apretar en unos últimos minutos en los que Mamardashvili se convirtió en el otro héroe de la tarde junto a Hugo Duro, pues mantuvo el resultado con dos paradas clave al final del partido.



- Ficha técnica:



1 - Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Cenk, Gayà; Fran Pérez (Peter Federico, m.59), Pepelu, Guerra (Thierry, m.84), Canós (Diego López, m.59); Yaremchuk (Guillamón, m.71) y Hugo Duro (Amallah, m.84)



0 - Getafe: Soria; Djené, Alderete (Rico, m.71), Gastón; Iglesias (Yellu, m.84), Ilaix Moriba (Jordi Martín, m.62), Milla, Aleñá (Carmona, m.61); Maksimovic (Óscar, m.84), Jaime Mata y Latasa.



Gol: 1-0, m.40: Hugo Duro



Árbitro: Pulido Santana (Comité canario). Amonestó a Pepelu y Guillamón, por parte de los locales, y a Ilaix Moriba, Carmona y Djené, por parte de los visitantes



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo octava jornada disputado en el estadio de Mestalla ante 37.961 espectadores. Antes del partido, la jugadora del Valencia Femenino, Fiamma Benítez, ofreció al público la medalla como reciente campeona de la Liga de Naciones lograda con la selección española. Los jugadores de ambos equipos salieron con una camiseta con el lema “Ánimo Diakhaby”. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Francisco Olmos Marí, abonado del Valencia desde el año 1972.

