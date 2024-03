Granada y Real Sociedad enfrentan sus malos momentos

Granada y Real Sociedad se enfrentan este sábado, en el Nuevo Los Cármenes, en un partido al que ambos equipos llegan en su peor momento de la temporada, pues los rojiblancos siguen acumulando jornadas sin ganar y están a diez puntos de la permanencia, y los donostiarras han sido eliminados en apenas una semana de la Copa del Rey y de la Liga de Campeones.



El Granada llega al partido con la obligación de ganar para reducir diferencias con la zona de salvación, que marca al Celta con diez puntos más, y seguir manteniendo opciones reales de permanencia en la máxima categoría



Los granadinistas, que tienen pendiente el partido ante el Valencia aplazado hace un par de jornadas, no ganan desde que lo hicieran a primeros de enero al Cádiz y llegan, además, tras jugar en Villarreal su peor partido de la temporada.



El 5-1 sufrido ante el equipo amarillo ha encrespado los ánimos de una afición muy molesta con los suyos y ha llevado al técnico uruguayo Alexander Medina a pedir a sus jugadores “amor propio y vergüenza deportiva” para mejorar sus prestaciones.



El Granada, que la siguiente jornada tiene otro partido vital en el campo del Mallorca, tiene que empezar a ganar partidos ya si no quiere poner sus dos pies en Segunda, a pesar de que aún queda más de un cuarto de liga.



Medina recupera para el partido al centrocampista Gerard Gumbau, que fue baja en el anterior choque frente al Villarreal por acumulación de tarjetas.



Lo previsible es que el medio vuelva a un once titular donde también será novedad respecto a la pasada jornada el central uruguayo Bruno Méndez, que ya tuvo minutos en el Estadio de La Cerámica tras superar una lesión muscular.



El técnico uruguayo cuenta con toda la plantilla a su disposición, salvo el central Jesús Vallejo, que trabaja desde hace meses al margen del grupo, y regresará a la zaga de cuatro jugadores tras jugar con cinco atrás el último partido, por lo que el camerunés Martín Hongla actuará como pivote por delante de la defensa.



La Real Sociedad ha pasado en cosa de una semana de estar vivo en tres competiciones a centrarse única y exclusivamente en la Liga, en la que no puede esperar más necesita remontar el vuelo desde mañana mismo en Granada.



La Real viaja a tierras andaluzas con el ánimo de sobreponerse a dos eliminaciones dolorosas, la de la Liga de Campeones ante el PSG y la de Copa ante el Mallorca, sobre todo esta segunda, tras caer en la tanda de penaltis en casa.



El equipo, a tan solo dos puntos del Real Betis que marca el límite con los puestos europeos, debe remontar ya el vuelo y empezar a sumar de tres en tres en Liga si no quiere que el final de temporada sea una agonía.



Sobre el papel el Granada es un buen rival para volver a la senda de la victoria, ya que está lejos de conseguir salvar su pellejo del descenso a Segunda División. Tan solo ha cosechado dos victorias esta temporada, ambas en casa, la última ante el Cádiz el pasado 3 de enero.



Serán cuatro las bajas seguras con las que cuente Alguacil de cara a este partido: Álvaro Odriozola, Aihen Muñoz, Carlos Fernández y Arsen Zakharyan por lesión, además de un Jon Pacheco que cumplirá sanción por ciclo de amarillas.



Queda por ver en qué estado se encuentran Ander Barrenetxea y Mikel Oyarzabal, quienes jugaron ante el Paris Saint-Germain el pasado martes y acabaron el encuentro con dudas. Dudas a las que se suma Takefusa Kubo, quien según Alguacil está "tocado".



A la mala situación en Liga del conjunto nazarí, hay que sumarle las estadísticas con el conjunto realista: de los últimos diez encuentros disputados entre ambos, ocho victorias fueron para la Real y tan solo dos para el Granada.



- Alineaciones probables



Granada: Batalla; Ricard, Bruno Méndez, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Hongla, Sergio Ruiz, Gumbau; Pellistri, Uzuni, Lucas Boyé.



Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Zubimendi, Merino, Turrientes; Kubo, Sadiq, Becker u Oyarzabal.



Árbitro: Martínez Munuera (C. Valenciano).



Estadio: Nuevo Los Cármenes.



Hora: 18.30 CET (17.30 GMT).

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es