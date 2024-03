Djokovic regresa a Indian Wells sin Nadal, que apunta al "final de una era"

Tras cinco años sin pisar el desierto californiano, Novak Djokovic regresa este sábado a Indian Wells y, después de la retirada de Rafa Nadal de este torneo y ya con Roger Federer lejos de las pistas, apunta al "final de una era" en el mundo del tenis.



"Todos sabemos que esos momentos nos llegarán a todos. Pero cuando realmente llegan y entiendes que 'ya está', cuando Roger terminó su carrera y Rafa y yo probablemente no vamos a jugar mucho más, es como que una era llega a su fin", reflexionó el serbio el jueves en una rueda de prensa en Indian Wells.



"Es triste pero al mismo tiempo creo que hay tantos momentos maravillosos, partidos e hitos que podemos celebrar, tanto de cada uno como de todos como grupo", añadió al unir al escocés Andy Murray a ese cuarteto legendario de tenistas.



Además, Djokovic lamentó que Nadal tuviera que renunciar a última hora a Indian Wells.



"Es triste para el torneo que Rafa se retirara y también para él. De hecho viajé con él a Estados Unidos. No estaba planeado y fue agradable verle a él y a su familia", comentó.



Pero el balcánico también aseguró que el futuro del tenis está garantizado con jóvenes que vienen pisando fuerte en el circuito como el español Carlos Alcaraz o el italiano Jannik Sinner



"El tenis está en buenas manos. Ojalá las contribuciones que hicimos en los últimos 20 años puedan servir al propósito de expandir la popularidad de este deporte", sostuvo.



El australiano Aleksandar Vukic, número 69 del mundo, será este sábado y en segunda ronda el primer rival de Djokovic en su vuelta a Indian Wells, donde no juega desde 2019 por la pandemia del coronavirus y por no cumplir con los requisitos de vacunación.



"Hay una razón por lo que a este torneo le llaman 'el paraíso del tenis': es una experiencia placentera para los tenistas y los fans. Todo el mundo que ama este deporte disfruta mucho este torneo", dijo un Djokovic que se mostró "muy emocionado" de volver a competir en el primer Master 1.000 de la temporada.



"El tiempo vuela increíblemente rápido. Espero que pueda tener un buen torneo", indicó antes de comenzar su andadura en un torneo que ha conquistado en cinco ocasiones.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es