Montero anuncia que el PSOE llevará al Congreso la abolición de la prostitución

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que llevarán al Congreso cuando tengan "la mayoría suficiente" una iniciativa para abolir la prostitución y ha recordado que el PSOE ya lo incorporó en su programa electoral.

Montero, que ha participado en la manifestación del Día de la Mujer en Sevilla, ha contestado así al ser preguntada por el manifiesto de militantes socialistas que han pedido que se expulse del partido a quienes recurran a la prostitución.



Según la vicesecretaria general del PSOE, es necesario el acuerdo con otras fuerzas políticas para hacer posible "una aspiración de muchas mujeres feministas", que es prohibir la prostitución.



"La explotación que sufren las mujeres con la prostitución no es un trabajo, no es una cuestión de voluntad, se ven abocadas por la falta de oportunidades o porque son llevadas a otros países para que estén al servicio de las mafias y de que otros vendan sus cuerpos", ha dicho Montero.



Se ha referido también a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se ha preguntado "cuándo es el día del hombre", algo que para Montero es "la principal expresión del machismo que he podido escuchar en los últimos tiempos de un dirigente político y mucho más de una mujer".



Para la vicepresidenta, hay quien intentar inculcar que el movimiento feminista va contra los hombres, cuando es "todo lo contrario, quiere profundizar en la democracia, que las mujeres participen en igualdad con los hombres" y no representa una "amenaza", sino una señal de transformación y progreso".



Las declaraciones de Ayuso, según Montero, demuestran que el PP y "ella en concreto" están "permanentemente en la batalla, en la guerra; si es con Cataluña, intentando enfrentar territorios; si se trata de las pensiones, intentando enfrentar a los jóvenes con los mayores y ahora intentando enfrentar a los hombres con las mujeres".



Ha abogado por luchar contra una "corriente de ultraderecha" en todo el mundo que "amenaza a la mitad de la población" y no dar "ni un paso atrás en materia de igualdad".

