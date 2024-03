LALIGA destaca que el papel de la mujer en el fútbol profesional ha crecido

LALIGA aprovechó este viernes que se celebra el Día Internacional de la Mujer para resaltar diez datos relevantes del papel que este colectivo juega en la industria del deporte, específicamente en la del fútbol, y destacar que ha ido creciendo en los últimos años "gracias a las políticas desarrolladas de apoyo a la diversidad, equidad e inclusión".

Para empezar, señala que el 37% del Comité de Dirección de LALIGA son mujeres. En total son siete las directoras que integran este órgano, una cifra relevante si se tiene en cuenta que la media de las empresas del Ibex 35 está en un 16,5%, según datos que se publican en el II Informe de 2023 'La mujer en los puestos claves de las empresas del Ibex 35'.

Después, indica que hay cuatro clubes de LALIGA presididos por mujeres. En la actualidad, Amaia Gorostiza, SD Eibar; Layhoon Chan, Valencia CF; Marián Mouriño, RC Celta y Sophia Yang, Granada CF, son las cuatro presidentas de clubes o sociedades deportivas de LALIGA EA Sports.

Junto a ellas, otras mujeres ocupan puestos de relevancia, como Laura Valdeolivas, CEO de Legends, The Home of Football presented by LALIGA. Su llegada al proyecto, participado por LALIGA y UEFA, tiene como objetivo impulsar el crecimiento del proyecto a nivel nacional e internacional.

Además, resalta que hay doce clubes de LALIGA con equipo profesional en la Liga F y el 85% de los clubes de LALIGA tienen equipo femenino profesional. En total, hay 330 jugadoras profesionales en esta competición y más de 92.000 mujeres federadas, una cifra que se ha duplicado en los últimos diez años, como publica Servimedia.

El Plan de Mejora y Optimización de Canteras, dentro de LALIGA Impulso, incluye objetivos para el crecimiento del fútbol base femenino. En el año dos del Plan, el avance es significativo en la creación y desarrollo de la cantera femenina: un 85% de los clubes ya tiene equipos femeninos creados o en proceso en sus categorías inferiores.

LALIGA sostiene que está "volcada con el fútbol femenino". Desde 2015, LALIGA invierte esfuerzo y dedicación profesional en su desarrollo y promoción. En 2022, LALIGA firmó un acuerdo con la Liga F para reforzar su crecimiento y profesionalización, dando asesoramiento y prestando servicios en materias como el marketing o la venta de los derechos audiovisuales, entre otros.

También promueve el fútbol femenino a nivel global. Ha firmado acuerdos de colaboración e intercambio de conocimiento con diversas ligas femeninas del mundo como la Nigeria Women Football League de Nigeria y la Nadeshiko League de Japón, entre otras.

Por si fuera poco, existe un equipo femenino en LALIGA Academy. Esta temporada se ha creado un equipo femenino sub-17 con 18 jugadoras, muchas de ellas becadas por EA Sports dentro del proyecto FC Futures. Además, hay jugadoras en todo el mundo entrenando en proyectos de LALIGA en países como India, Brasil, Emiratos Árabes Unidos o China.

A estos datos se suman las 184 mujeres de LALIGA Genuine. La primera liga del mundo para personas con discapacidad intelectual, creada por Fundación LALIGA, tiene en sus filas a casi 200 mujeres, entre jugadoras profesionales y miembros del cuerpo técnico.

Por último, casi el 20% de los estudiantes de LALIGA Business School son mujeres. Desde su creación en 2018, el número de alumnas ha duplicado su cifra, pasando de un 7% a un 18%.

Sin olvidar que hay tres mujeres futbolistas que ayudan a llevar más lejos los programas de LALIGA y sirven para inspirar a futuras generaciones de niñas que pueden ver en ellas un referente. Vero Boquete, Aintzane Encinas y Anaïr Lomba son las tres embajadoras, a las que se suman las siete mujeres que ponen voz en las retransmisiones de LALIGA TV.

Además, la Fundación LALIGA lleva a cabo proyectos en todo el mundo que tratan de ayudar a niñas y mujeres, visibilizándolas, empoderándolas y dándoles recursos que les ayuden en su día a día, siempre a través de los valores del fútbol.

Con esta premisa se llevan a cabo proyectos como La Ligue d’Egalité (Camerún), primera liga del país que forma a niñas y entrenadoras y les permite jugar en una competición sociodeportiva regular. También el proyecto LALIGA Za’atari, en el campo de refugiados de Jordania o Liga Rural de Anantapur (India), donde el crecimiento de féminas ha sido muy importante en los últimos años.

UN CAMINO POR RECORRER

Frente a estos datos, están los publicados por el III Estudio 'La Mujer en la formación directiva en el ámbito deportivo', presentado por LALIGA Business School y la Asociación Española de Mujer, Ejecutivas y Deporte (Aemed), que indican la necesidad de seguir trabajando en este aspecto. Tan sólo un 22% de los alumnos que cursan másteres de gestión y dirección deportiva son mujeres. Por contra, un dato alentador que publica el estudio muestra que hay una tasa de empleabilidad mayor en mujeres (87%) que en hombres (84%) en la industria.

Estas son algunas de las cifras que ponen de manifiesto que la presencia de las mujeres en la industria es cada vez mayor y, sobre todo, que cada vez desarrollan papeles de mayor relevancia. LALIGA seguirá luchando por romper las barreras de género en una industria que, aunque predominantemente masculina, empieza a atisbar un futuro mucho más igualitario

