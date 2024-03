Se refuerza el control en casos de maltrato hasta 1 año antes de desactivar la protección

El Ministerio del Interior ha creado una nueva modalidad de protección de las víctimas de maltrato que fija mecanismos de control policial de hasta un año e impide la inactivación completa del caso en supuestos de alta complejidad o en los que en algún momento se haya detectado un riesgo cualificado.



Se trata de la denominada inactivación supervisada que se recoge en una Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que endurece los criterios que llevan a desactivar los casos de seguimiento policial a víctimas de violencia machista que están el Sistema Viogén, de la que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado este viernes al Consejo de Ministros,



La inactivación supervisada se aplicará en aquellos supuestos considerados de alta complejidad y en los que haya un riesgo cualificado para la mujer víctima, lo que suspende la aplicación de las reglas ordinarias de inactivación, ha informado Interior en un comunicado.



En concreto, son aquellos casos que los expertos policiales en algún momento hayan evaluado como de especial relevancia o en los que aparezcan menores en riesgo.



También cuando en los últimos seis meses hayan tenido valoración de riesgo medio, alto o extremo o en los que se hayan registrado dos o más denuncias en los seis meses siguientes a su ingreso en Viogén.



Se habilita, además, a los expertos de la Policía a aplicar esta protección reforzada en aquellos casos que cumplen los criterios generales de inactivación pero que, a su juicio, es conveniente mantener bajo control policial.



Se aplicará durante un período mínimo inicial de seis meses, con dos posibles prórrogas trimestrales.



Durante ese tiempo, los agentes realizarán evaluaciones de riesgo periódicas mediante entrevistas personales con la víctima hasta disponer de al menos dos consecutivas que ofrezcan como resultado que no se aprecia riesgo para la mujer.



Además, a partir de ahora en los casos en los que no se haya apreciado riesgo para la mujer, o éste sea bajo, solo podrán considerarse inactivos si no existen medidas judiciales de protección en vigor y los agentes consideran que no hay circunstancias de vulnerabilidad de la mujer o de peligrosidad del agresor que aconsejen mantenerlo activo.



Para ello, deberán contactar al menos una vez de manera presencial con la víctima y reevaluar la situación, de lo que deberá quedar constancia en el Sistema Viogén.



Los casos de riesgo medio, alto o extremo solo podrán ser inactivados cuando haya sido imposible localizar a la víctima durante al menos seis meses (antes bastaba con solo uno) o se produzcan circunstancias como la muerte, salida al extranjero, internamiento en centro custodia del agresor o cualquier otra circunstancia que haga innecesaria la protección de la mujer o imposibilite la agresión.



También podrán inactivarse casos de riesgo no apreciado, bajo o medio en los que no existan medidas judiciales de protección en vigor si así lo solicita la víctima de manera “voluntaria, manifiesta y reiterada”.



En esos supuestos, la instrucción recuerda a los agentes la obligación de utilizar el denominado ‘Protocolo Cero’, ideado para minimizar el riesgo de las víctimas en situación de posible desprotección y que manifiestan su deseo de no denunciar, y ordena el envío de “comunicación detallada y razonada” al juez y al fiscal.



Según los últimos datos, actualizados el pasado 29 de febrero, en el Sistema Viogén hay 83.070 casos activos, en los que reciben algún tipo de protección policial 50.924 mujeres en función del nivel de riesgo detectado por los agentes: bajo (37.024 casos), medio (12.681 casos), alto (1.196 casos) o extremo (23 casos).

