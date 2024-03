Ale Galán confirma su separación de Juan Lebrón.

El jugador español Ale Galán ha confirmado este viernes su decisión de poner fin a varios años de ser pareja de Juan Lebrón, con el que alcanzó la cima del circuito de pádel.



Esta determinación la tomó el madrileño después del episodio vivido esta semana en el Catar Major del circuito Premier Padel durante el partido que perdieron el martes ante Mike Yanguas y Javi Garrido, en el que Juan Lebrón protagonizó gestos y actitudes, en la cancha y fuera, contra sus rivales que no le gustaron.



"Quiero comentaros que he tomado la decisión de separarme de Juan", afirma Galán en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que asegura que "no ha sido una decisión fácil, pero está meditada".



"Quiero agradecer a Juan los cuatro años que hemos compartido juntos. Han sido inolvidables. Te deseo, de corazón, lo mejor en tu futuro Juanito. Un fuerte abrazo!", añade Galán sobre su ruptura con Lebrón.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es