Estas son las empresas a las que más dinero debe la Corporación Municipal de Jerez S. A.

La empresa municipal Comujesa –que atiende servicios básicos tales como el transporte urbano, la ayuda a domicilio o el mantenimiento del alumbrado público, acumulaba a 31 de enero impagos a proveedores por importe de 2.126.727 euros, según los datos ofrecidos por el propio Ayuntamiento que dirige la alcaldesa María José García-Pelayo, también presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Esos proveedores deben esperar ya una media de 127,05 días para cobrar sus facturas, muy por encima de los 37,85 días del pasado mes de mayo.

Detrás de esas cifras se encuentran en la mayoría de los casos pequeñas y medianas empresas que, según ha denunciado el PSOE, se han visto obligadas a no suministrar material ni prestar nuevos servicios a Comujesa a la espera de ver saldadas sus deudas.

El Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez ha publicado la relación de esas empresas, poniendo rostro de este modo a la agonía que muchas de ellas vienen padeciendo en estos últimos meses.

Encabeza ese ‘top ten’ Cápsulas Torrent S.A., a quien se adeudaban 446.629 euros a final del ejercicio 2023. Por detrás de ella se encuentra Fraikin Assets S.A.S., que espera para cobrar 284.719 euros. Una cantidad muy similar (272.519 euros) debía Comujesa en esa fecha a Grupo Peña Automoción.

La relación de los diez principales acreedores de Comujesa incluye también a Manuel Alba S.A. (138.782 euros), Rutesa S.L. (115.240 euros), Willis Iberia (108.719 euros), Sinelec Sur S.L. (88.787 euros), Lozano Ramos Materiales de Construcción (68.224 euros), Cepsa (64.917 euros) o Ferretería Xerez S.L. (52.702 euros).

El grupo municipal socialista advirtió a principios de esta semana de que una docena de autobuses de la flota del transporte urbano se encuentran averiados “por la falta de recambios debido a los impagos de Comujesa a las empresas proveedoras”.

Según los socialistas, el Gobierno local “está poniendo en riesgo el servicio público de autobuses”, dado que “la parálisis del servicio está generando retrasos en las líneas, quejas de usuarios y preocupación en la plantilla de trabajadores”.

El portavoz socialista, José Antonio Díaz, insistió de hecho de que “los vehículos no tienen repuestos para su mantenimiento porque Pelayo no paga desde hace seis meses a las empresas de recambios”, esperando que ello no se traduzca en “ninguna desgracia”.

Al cierre del pasado mes de mayo, la empresa municipal Comujesa adeudaba 738.877 euros a sus proveedores.

