Mike James se convierte en el máximo anotador en la historia de la Euroliga

Mike James, jugador estadounidense del Mónaco, se convirtió este jueves en el máximo anotador de la historia de la Euroliga durante el encuentro de la jornada 28 que enfrentó a su equipo con el Estrella Roja de Belgrado en el Principado. Con sus 20 puntos ante el conjunto serbio, el base suma ya un total de 4.464 en 271 partidos.



James, que cumple su décima temporada en la máxima competición continental, necesitaba anotar doce puntos para superar en la clasificación al exjugador griego Vassilis Spanoulis, actual seleccionador de su país, quien en sus 358 actuaciones en Euroliga con las camisetas del Panathinaikos y el Olympiakos transformó un total de 4.455.



Al final, James cerró su actuación de este jueves con 20 puntos. El récord lo superó a 3.54 del descanso, cuando anotó un lanzamiento frontal a seis metros del aro que subió el 38-31 al marcador. En ese momento, el partido se paró para homenajear al base natural de Portland, de 33 años, que fue felicitado por todos sus compañeros mientras recibía una gran ovación de la afición monegasca, entre los que estabane los padres del jugador.



El español Carlos Peruga, árbitro principal del choque, le regaló el balón para que lo guardase de recuerdo y el partido se reanudó. No fue el único homenaje que recibió, ya que antes del inicio le fue entregado el trofeo que lo acredita como mejor jugador (MVP) de febrero en la Euroliga.



La carrera de James en el torneo arrancó de la mano del Baskonia, con el que hizo 467 puntos en 45 partidos las temporadas 2014-15 y 2015-16. Posteriormente, en otros dos cursos con el Panathinaikos, dejó 522 puntos. En la 2018-2019 se fue hasta los 595 con el Milán y durante sus dos campañas siguientes en el CSKA de Moscú acumuló 1.112. Finalmente en su actual etapa en el Mónaco suma 1.768, de los cuales 541 corresponden al vigente curso.



Hasta el inicio del partido de hoy -en el que sus puntos llegaron con cinco canastas de dos, un triple y siete tiros libres- su media por partido era de 16.5, con 972 canastas de dos en 1.962 intentos (49,5%), 518 triples en 1.533 lanzamientos (33,8%) y 946 libres acertados sobre un total de 1.177 (80,4%).



A James y a Spanoulis les acompaña en el 'podio' de anotadores históricos el francés Nando de Colo, actualmente en el Villeurbanne y que en el inicio de la jornada contaba con 4.396.



Les siguen en la clasificación tres españoles; Juan Carlos Navarro (4.152), Sergio Llull (3.872) y Sergio Rodríguez (3.731). Completan el top-10 el checo Jan Vesely (3.703), los griegos Georgios Printezis (3.599) y Kostas Sloukas (3.489); y el montenegrino Nikola Mirotic (3.416).



Preguntado sobre su récord, el propio jugador explicó a la web de la Euroliga que hace un par de años fue consciente de que estaba cerca de batirlo cuando se lo comentó su compañero Chris Singleton. "Me dijo: 'Sí, vas a batir el récord de anotación de todos los tiempos'", recuerda James.



"Me lo enseñó y yo le dije: 'Tío, no estoy tan lejos'. Luego, este verano, mis amigos y yo nos sentamos a hablar y le dije: 'Estoy muy cerca. Puede que lo consiga este año si algunas cosas me salen bien, podría pasar'. Es una locura pensarlo" añadió.

