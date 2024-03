Cinco fallecidos en Andalucía por ahogamiento en el febrero más mortífero en diez años

Treinta y tres personas, cinco de ellas en Andalucía, fallecieron el pasado mes por ahogamientos no intencionados en espacios acuáticos, 23 más que en el mismo periodo de 2023, de manera que se trata del mes de febrero más mortífero de los últimos diez años, desde que se tiene registros.



Hasta ahora, febrero de 2016 había sido el que más muertes por esta causa había registrado, con 20, según el balance de la Real Federación de Salvamento y Socorrismo dado a conocer este jueves.



Además, supone, con 52 fallecimientos, el segundo peor arranque de año de la serie histórica del Informe Nacional de Ahogamientos, igualado con el registro de 2017 y solo por detrás de los dos primeros meses de 2016, en los que se ahogaron 53 personas.



También refleja un incremento de 14 fallecimientos respecto al pasado mes de enero -en el que sumaron 19-, tendencia opuesta a la registrada en 2023, cuando se pasó de los 22 muertos del primer mes del año a los 10 del segundo.



Una tercera parte de los fallecidos en febrero tenía entre 35 y 44 años, lo que también rompe con las tendencias de 2023, cuando la mayoría de muertes que se registraron eran de personas mayores de 55 años.



El pasado mes también murieron ahogadas dos personas de entre 18 y 25 años y una de entre 26 y 34, mientras tres tenían entre 45 y 54 años, cuatro entre 55 y 64, tres entre 65 y 74 y otros cuatro eran mayores de 75.



De todas ellas, 29 eran hombres y cuatro eran mujeres, la misma proporción de víctimas de nacionalidad española (29) y extranjera (4), dos de ellas europeas y otras dos americanas.



La mayoría, doce, se dieron en la playa, mientras que en ríos fueron once y en espacios que no se han podido determinar, diez.



En 22 de los 33 ahogamientos mortales que se registraron en febrero no procedía tener servicio de vigilancia socorrista y en once de ellos no estaba activo en el momento del incidente.



De este febrero, subraya la Federación, resulta llamativo que se han producido ahogamientos en trece comunidades autónomas, cuando el pasado tan solo se habían registrado incidentes en cuatro.



De estos, cuatro de cada diez se han producido en Andalucía (5) y Galicia (9), región que ha duplicado el número de personas fallecidas respecto al mismo periodo del año pasado.



Galicia también está a la cabeza en el cómputo global de 2024, con once, por delante de Andalucía (6), Canarias (6), y Comunidad Valenciana (5).

