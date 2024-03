Puigdemont: un retorno aún incierto que pondría patas arriba el tablero político catalán

El desbloqueo de la ley de amnistía acerca la posibilidad de retorno del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a Cataluña, un horizonte aún incierto debido a las múltiples derivadas jurídicas por dirimir, pero que, en caso de producirse, pondría patas arriba el tablero político catalán.

Estas son las claves del futuro inmediato del expresidente catalán, que huyó a Bélgica tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017.

¿Cuándo podrá volver Puigdemont?

En JxCat nadie se atreve a hacer pronósticos sobre esta cuestión, aunque insisten en que las garantías introducidas en la ley de amnistía deberían darle cobertura para volver a corto plazo.

Antes de que el pasado 30 de enero el Congreso tumbara la proposición de ley de amnistía por el 'no' de JxCat, PP y Vox, el entorno de Puigdemont confiaba en que, si la ley podía aprobarse rápidamente, tanto el expresident como el resto de encausados que permanecen fuera de España podrían regresar esta primavera.

Sin embargo, el retraso de mes y medio en la tramitación obligará a dilatar los plazos de entrada en vigor, que podrían coincidir con la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio.

Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, dijo en enero que "si los jueces aplican la ley correctamente, él volverá nada más que la ley entre en vigor", una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y con la consiguiente retirada de las "órdenes de detención nacional que existen en su contra".

Por lo tanto, los tempos del retorno de Puigdemont dependerán no solo de la entrada en vigor de la ley, sino también de las garantías que tenga él de que los jueces "respetarán la letra y el espíritu" de la ley de amnistía.

Candidato de JxCat a las elecciones europeas

Con lo que cuenta seguro JxCat es con que Puigdemont repita como su cabeza de lista para las elecciones europeas y revalide el escaño que consiguió en 2019 en el Parlamento Europeo, cuando obtuvo un millón de votos, por encima del líder de ERC, Oriol Junqueras.

El consejo nacional de JxCat ya ha aprobado el reglamento de primarias para elegir candidato, en las que se da por hecho que Puigdemont repetirá como número uno.

En 2019, consiguieron también escaño en la Eurocámara el exconseller Antoni Comín -que se ha mantenido fiel a Puigdemont- y Clara Ponsatí, exconsellera de Educación durante el 1-O, que en los últimos tiempos se ha ido distanciando del expresidente catalán, hasta el punto de anunciar esta semana la creación de otro espacio político independentista, partidario de la vía unilateral y crítico con el giro de JxCat con su pacto de investidura con el PSOE.

¿Se postulará Puigdemont a la Generalitat?

Una de las grandes incógnitas ligadas al posible retorno de Puigdemont es si tiene intención de presentarse como candidato a la presidencia de la Generalitat si la ley de amnistía lo libera de todas las trabas judiciales, lo que podría provocar un terremoto político en las encuestas, ahora lideradas con holgura por el PSC de Salvador Illa, con ERC en segunda posición y JxCat por debajo.

A diferencia de Junqueras, el expresident no está inhabilitado -y por eso no prevé obstáculos para repetir como candidato a las europeas-, pero solo podría postularse a la Generalitat si la ley de amnistía amparase su retorno y si las elecciones catalanas se celebrasen cuando esta ley ya esté plenamente en vigor; de hecho, en 2021 concurrió como simbólico número uno en la lista de JxCat, aunque Laura Borràs era la candidata efectiva.

Fuentes de JxCat reconocen que, "si Puigdemont quiere" y la coyuntura se lo permite una vez aprobada la ley de amnistía, será el candidato "indiscutible" de JxCat, porque nadie le disputará esa plaza, dado que sus perspectivas electorales serían mejores que las de cualquier otro posible aspirante.

¿Qué papel tendrá dentro de Junts?

Desde que en mayo de 2022 abandonó la presidencia de JxCat, Puigdemont vive una situación paradójica: no tiene cargo orgánico en su partido, no tiene silla en la dirección, pero ejerce de líder no solo moral, sino también político y es quien mayor peso tiene en la toma de decisiones importantes, como quedó demostrado durante la negociación de la investidura de Pedro Sánchez.

Fuentes de JxCat admiten que esta situación anómala es susceptible de corregirse en un futuro congreso del partido, aunque está por ver qué cargo asumiría Puigdemont en ese caso -una presidencia efectiva o un puesto más honorífico-, teniendo en cuenta, además, que él ha sido siempre reacio a involucrarse en las cuestiones de funcionamiento interno de la formación.

Mientras tanto, ha renovado recientemente su mandato como presidente del Consejo de la República, espacio parainstitucional que lidera desde Bélgica y que pretendía ser una estructura paralela a la Generalitat autonómica, aunque en la práctica ha funcionado como entidad simbólica y sin competencias efectivas, vista con enormes recelos por ERC y la CUP.

