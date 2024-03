Encuentran a un niño de 6 años solo en la calle y de madrugada en Palencia

Agentes de la Policía Local de Palencia han localizado esta madrugada a un niño de seis años que estaba solo en la calle y que no encontraba a su madre.



El niño fue localizado a las 05:55 horas de este martes en la calle Mancornador de Palencia, según informa la Policía Local.



El niño aseguró a los agentes que no encontraba a su mamá, por lo que, tras comprobar que no necesitaba asistencia sanitaria, los agentes se dirigieron a su domicilio pero vieron que no había nadie.



La madre, de 36 años, se personó en el domicilio a los 20 minutos sin aclarar el motivo por el que había dejado solo al niño.



La Unidad Agente Tutor se hizo cargo de las Diligencias oportunas para verificar si existe una situación de desamparo del menor.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es