Barbate va en serio: un plan de singularidad en el reclama más de 400 millones de euros

El Ayuntamiento de Barbate solicitará formalmente al Gobierno de España su Declaración como Municipio de Especial Singularidad y con ello reclama justicia y el reconocimiento de la deuda histórica acumulada de 411.792.273,45 millones de euros que el Estado Español mantiene con Barbate. Una cifra basada en datos objetivos y reales, especificados en un riguroso documento que desde hoy será defendido por el Consistorio para conseguir que, de una vez por toda, se reconozca la singularidad del municipio, tal y como indican en una nota de prensa posterior a la convocatoria de medios.

Esta reivindicación, recogida en el Plan de Especial Singularidad que el Consistorio ha presentado hoy ante los medios y que se aprobará este próximo miércoles en el Pleno de la Corporación Municipal, justifica las demandas de un municipio ignorado por todas las Administraciones Públicas durante años, a pesar de ser un territorio clave para la Defensa Nacional y para la protección y conservación del medio ambiente. De hecho, de su término municipal un 39 % sostiene servidumbre militar y un 43% es paraje natural, lo que dejan a Barbate con un 17% de territorio, con las limitaciones para el crecimiento económico, urbanístico, social, etc.; que ello conlleva.

El trágico suceso ocurrido el pasado 9 de febrero en el puerto de Barbate donde dos Guardia Civiles fueron asesinados arrollados por una narcolancha, ha vuelto a situar al municipio en el punto de mira nacional e internacional por el tema del narcotráfico. Sin embargo, al margen de titulares y horas de maltrato en los medios de comunicación al municipio; Barbate sigue siendo un municipio olvidado que lleva años demandando justicia social y económica, en base a la servidumbre militar que soporta contribuyendo a la Defensa Nacional y a la OTAN; sin atención en Planes Especiales contra el Narcotráfico a pesar de encontrarse en el Estrecho de Gibraltar; y sin consideración por la gran apuesta por el Medio Ambiente y la Sostenibilidad que realiza en su entorno natural.

El Plan de Singularidad para Barbate es un documento que lleva meses de elaboración y que hoy se hace público con el objetivo de contar con una herramienta formal que será elevada a Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno de España. Un plan con el que el Ayuntamiento defiende a Barbate y a todos los barbateños y que es una declaración de dignidad, orgullo y fuerza, pero también de rabia e impotencia, para la que la unión de todo el pueblo es esencial.

En el mismo se resaltan dos aspectos fundamentales para entender la situación de Barbate. En primer lugar, que, a diferencia de otros municipios como Rota o Morón, no recibe compensación económica por la extensa servidumbre militar que padece desde los años 80; y, en segundo, que a pesar de encontrarse en el Estrecho de Gibraltar y sufrir las consecuencias del narcotráfico, el municipio no está incluido en el Plan Especial para el Campo de Gibraltar.

El documento presentado detalla la extraordinaria aportación solidaria y altruista de Barbate al Estado español y a los países de la OTAN, soportando los contratiempos y molestias derivados de las maniobras de la Armada y la OTAN, contribuyendo con todos sus servicios públicos y privados al Campo de Adiestramiento Sierra del Retín. Sin embargo, no se percibe en el Ayuntamiento ni un solo euro procedente de impuestos o actividades económicas que en este territorio se realizan; ya que ni se paga ITV de los vehículos, ni tasas de obras o basuras y las actividades económicas como la saca de cocho, no repercuten para nada en el municipio; cuestiones todas ellas que sí se tienen en cuenta en otros municipios con servidumbre militar, con el consiguiente agravio comparativo.

Con la presentación hoy ante los medios del Plan de Especial Singularidad para Barbate y la jornada que se celebrará esta tarde para darlo a conocer a la ciudadanía, Barbate comienza un proceso que, tras ser aprobado en Pleno este miércoles, continuará en las administraciones provincial y autonómica, con el fin de que el Gobierno de España acoja esta propuesta y la materialice; objetivo en el que el Ayuntamiento no cesará hasta conseguirlo y para ello, si fuese necesario, iniciará un proceso de movilización ciudadana tanto en la localidad, como en Cádiz, Sevilla y Madrid. "Esto no es un brindis al sol, no es una carta a los Reyes Magos, en una reclamación justa del pueblo de Barbate y no vamos a permitir que se quede en los cajones", indicaba el alcalde Miguel Molina.

En resumen, el Plan solicita la Declaración de Especial Singularidad para Barbate, el pago de la deuda histórica que el Estado Español mantiene con el municipio por servidumbre militar y la puesta en marcha de un Plan Estatal Integral que permita al municipio el crecimiento y la prosperidad por tantos años limitada a sus ciudadanos y ciudadanas.

El Plan de Singularidad ha sido presentado por el alcalde, Miguel Molina, acompañado por la primera teniente de Alcalde, Ana Moreno, el segundo teniente de Alcalde, Juanmi Muñoz, y Jorge Romero, representante de la empresa Salgonmed, la cual ha sido la encargada de elaborar dicho documento, fundamental para la declaración de Especial Singularidad y paso previo necesario para poder pedir compensaciones para el municipio.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es